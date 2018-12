LANGTUR: For et par måneder siden gikk Marius Fuglestad og Maren Ueland over Island. Maren måtte avbryte turen etter seks dager på grunn av en vond akilles. Foto: Marius Fuglestad

Marens turkamerat: – Vi snakket om at livet kan bli kort og man må leve det mens man kan

BRYNE/OSLO (VG) Maren Ueland (28) var alltid blid og et godt menneske, forteller vennen Marius Fuglestad. – Jeg tror det er den tristeste beskjeden jeg har fått som ordfører, sier Reinert Kverneland.

Mandag morgen ble norske Maren Ueland og danske Louisa Vesterager Jespersen funnet døde i Marokko . Begge kvinnene studerte friluftsliv, kultur og naturveiledning ved Universitet i Sørøst-Norge.

Vennen Marius Fuglestad (27) beskriver Maren som et stort friluftsmenneske. De møttes på Jærstranda i sommer, og kom i snakk fordi Maren fulgte med på turene hans på sosiale medier.

– Vi snakket om å gå Island på langs, og to dager etterpå var turen bestilt.

Han forteller at Maren var med et par dager, men måtte trekke seg på grunn av en vond akilleshel.

– Det er det siste minnet jeg har av henne. For fem måneder siden gikk vi sammen over Island. Nå er hun borte. Vi snakket om at livet kan bli kort og man må leve det mens man kan, sier Marius.

– Hun var et utrolig godt menneske som fikk frem det beste i alle rundt seg.

– Siste jeg ville tenkt at ble utsatt for noe sånt

Siste gang han så Maren i live, var da hun måtte avbryte turen på Island.

– Hun var en positiv jente som spredde god energi og alltid var blid. Hun likte å være ute i naturen, og ville bli med for å se om en langtur var noe for henne, sier Marius og legger til:

– Hun var den som turte å hive seg med og hun sa ja med en gang.

Marens drøm var å innen to år krysse Grønlandsisen, forteller han.

– Det er rart med Marokko. Hun var et menneske som tenkte veldig mye på sikkerheten, det kom foran alt annet. Hun er den siste av alle friluftsmenneskene jeg kjenner jeg ville tenkt at ble utsatt for noe sånt.

Ordfører: Sterke reaksjoner

– Det fremstår ufattelig. Jeg ble orientert av vårt kriseteam om drapene tidlig mandag kveld. Jeg tror det er den tristeste beskjeden jeg har fått som ordfører.

Dette sier Reinert Kverneland (68) i Time kommune. VG treffer ham i rådhuset i kommunesenteret Bryne.

– Dette har gått inn på folk. Telefonene ringer i ett sett. Telefonen er full av meldinger fra folk som reagerer på den fryktelige hendelsen, sier han.

Meldingen om at den 28-årige studenten var funnet drept i fjellene i Marokko nådde ordføreren via norsk UD og politiet, som igjen varsler kommunens kriseteam.

– Disse orienterte så meg, fordi jeg skal være kjent med store hendelser.

– Time er en halvstor kommune etter norsk målestokk, totalt 19.000 innbyggere, og her på Bryne bor om lag 10.000 av dem. Men vi er ikke større enn av mange kjenner hverandre, og mange kjenner denne familien, sier Kverneland.

– Overgår alt

Selv er han bekjent av avdødes mor, som er en driftig forretningskvinne i byen. Han kjente ikke datteren.

– Det er jo fælt at noen dør, men at det har skjedd på denne måten med drap, og en ung jente i tillegg. Og nå oppunder jul, en frisk og ung jente som bare ville leve ut sin interesse og det hun hadde lært om på skolen. Tenk å få en slik melding. Det er ufattelig, egentlig, sier ordføreren.

– Dette er den tristeste beskjeden jeg har fått som ordfører. Dette overgår alt. Og jeg har sittet her noen år – syv i alt, sier 68-åringen, som har vært i lokalpolitikken i en mannsalder.