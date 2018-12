I HARDT VÆR: Theresa Maymøtte onsdag morgen EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker. Foto: Reuters

May om mistillitsforslaget: – Jeg vil kjempe mot med alt jeg har

UTENRIKS 2018-12-12T07:50:39Z

Britiske konservative skal onsdag kveld vurdere om statsminister Theresa May skal få fortsette som partileder. May sier hun vil gjøre alt hun kan for å kjempe mot mistillit.

Publisert: 12.12.18 08:50 Oppdatert: 12.12.18 10:15

Avstemningen kommer etter den betente debatten rundt brexit, som britene stemte for i 2016. Den såkalte 1922-komiteen bekrefter at de nå har fått inn de 48 brevene fra konservative parlamentsmedlemmer.

De 48 utgjør 15 prosent av partiets parlamentsgruppe – noe som er grensen for når en mistillitsavstemning blir utløst.

Mange av Mays partifeller er svært misfornøyd med hennes håndtering av prosessen fram mot skilsmissen med EU. I brevene bekrefter avsenderne at de ikke lenger støtter partilederen.

I en pressekonferanse onsdag morgen forsvarte May brexit-avtalen. Hun sa også at den nye lederen ikke vil ha tid til å forhandle frem en ny skilsmisseavtale før mars neste år – da britene skal trekke seg ut av EU.

– En ny leder ville måtte utvide eller oppheve artikkel 50, sa statsministeren.

Hun var tydelig på at hun fortsatt ønsker å gjennomføre brexit.

Trenger støtte fra 159

Komitéleder Sir Graham Brady sier avstemningen vil finne sted onsdag kveld mellom klokken 19 og 21 norsk tid.

Avisen The Guardian skriver at mens Theresa May var på turne i europeiske hovedsteder tirsdag, drev hennes partifeller lobbyvirksomhet for å fremme mistillit.

For å unngå å måtte gå av som partileder, trenger May støtte fra 159 partifeller.

Kan være ferdig som statsminister

Hvis Theresa May taper avstemningen, vil det bli utløst en ny lederkamp der hun ikke får lov å stille. Men skulle hun derimot vinne, er hun immun i ett år, slik at ingen kan utfordre henne.

Ettersom det konservative partiet er det største partiet i House of Commons vil det være forventet at den som leder partiet vil være statsminister. Dersom May må gå av som partileder vil hun fortsette som statsminister inntil en ny partileder er valgt.

Innenriksminister Sajid Javid, arbeidsminister Amber Rudd og miljøvernminister Michael Gove er blant dem som kommer med sin fulle støtte til May. På Twitter skriver førstnevnte at det siste landet nå trenger er et ledervalg i Det konservative partiet.

Et forsøk på å kaste May forrige måned, endte med at brexit-opprørerne ikke klarte å mobilisere tilstrekkelig mange brevskrivere.

Mandag kunngjorde May at hun utsetter parlamentets brexit-avstemning , som skulle gjennomføres tirsdag.