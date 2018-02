REIST VERDEN RUNDT: Gunnar Garfors har reist verden rundt på 56 timer. Foto: Privat

Nordmann med ny rekord: Reiste jorden rundt på 56 timer

Publisert: 04.02.18 14:29

UTENRIKS 2018-02-04T13:29:35Z

Sammen med to kamerater fra Nederland har Gunnar Garfors (42) satt ny Guinness-rekord i å reise jorden rundt med rutefly.

Garfors, som har skrevet en rekke reisebøker, har sammen med TV- og radiovert Erik de Zwart og entreprenør Ronald Haanstra reist rundt jorden på 56 timer og 56 minutter.

– Jeg har hatt min dose med fly for en stund for å si det sånn, sier Garfors til VG på telefon fra Sydney.

Forfatteren er over gjennomsnittet reisevant. Han har besøkt alle land i verden, og har til og med noen flere verdensrekorder på lager. I 2012 satte han sammen med britiske Adrian Butterworth Guinness-rekord da de var verdens første som besøkte fem verdensdeler på ett døgn.

Fredag tok han nok en verdensrekord da han reiste jorden rundt på under 60 timer og var innom alle de seks bebodde kontinentene – og det kun ved hjelp av rutefly.

– Nå har vi landet i Sydney og det er klart for feiring og bobler!, sier Garfors.

Reisen startet og sluttet i den australske storbyen, og på vei jorden rundt stoppet de i Santiago, Panama, Madrid, Alger og Dubai.

På litt over to døgn har de reist 43 000 kilometer med en gjennomsnittsfart på 750 kilometer i timen.

Verdensrekorden er så langt uoffisiell, da Guinness rekordbok må godkjenne den.

Mislykket forsøk

I juni i fjor prøvde den reiseglade trioen også å slå verdensrekorden.

– Forrige gang vi prøvde mistet vi flyet med fire minutter. Men nå fant vi en enda bedre rute. Vi begynte å planlegge den nye reiseruten bare et par måneder etter at vi var hjemme igjen fra den forrige, sier Garfors.

De ble bare enda mer sugen på å slå rekorden etter det mislykkede forsøket.

– Jeg har mange gale ideer, og jeg liker å gjennomføre det jeg kommer opp med. Også er jeg så heldig at jeg har flere gale venner som gjerne blir med på det jeg finner på, sier Garfors spøkefullt.

Vil inspirere andre

Han forteller at han også vil inspirere andre med verdensrekorden, som han mener er et bevis på at man kan klare det meste bare man bestemmer seg.

– Vi vil inspirere mennesker til å gjøre det de har lyst til – uansett hvor rart det høres ut.

Det har ikke bare vært verdensrekorden som har vært i hodet på trioen.

– Dette er jo den perfekte gutteturen! Vi har ikke bare sittet på fly, vi har også kost og masse og spist god mat. Nå skal vi være flere dager i Sydney og bare slappe av. Jeg skal ikke sette meg på et fly igjen med det første, sier han.