DØMT TIL LIVSTID: Larry Nassar er allerede dømt til livstid, men står ovenfor nok en rettssak. Foto: REBECCA COOK / X00064

OL-lege dømt for overgrep mot 168 ofre - anklages av 100 til

Publisert: 02.02.18 00:08

UTENRIKS 2018-02-01T23:08:51Z

Forrige uke ble Larry Nassar (54) dømt til 175 års fengsel for overgrep mot 168 ofre. Nå skal ytterligere 100 kvinner møte den amerikanske legen ansikt til ansikt i retten for å fortelle sine rystende historier om hvordan han forgrep seg på dem.

– Du fortjener ikke å gå ut av fengselet noen gang. Jeg har akkurat signert din dødsstraff, sa dommer Rosemarie Aquilina da hun leste opp dommen hans forrige onsdag.

Nassar ble dømt for overgrep på nærmere 170 ofre, ofte mindreårige. Flere av disse var kvinnelige atleter på det amerikanske turnlaget.

Nå er det klart for hans tredje og siste straffeutmåling, hvor nye ofre får fortelle hvordan legen overgrep seg på dem.

Totalt er det nå 256 kvinner som hevder at de har blitt seksuelt utnyttet av legen. Han står derfor i fare for nok en dom i tillegg til de 175 årene, pluss 60 år som han for tiden soner for besittelse av overgrepsbilder mot barn.

Den tidligere legen til det nasjonale turnlaget til USA skal ha forgrepet seg på mesteparten av jentene i forbindelse med medisinske undersøkelser.

Snakket ut

Ofrene denne uken sentrerer rundt tiden han jobbet for turnklubben Twistars, som var drevet av den tidligere treneren til OL-laget i 2012, John Geddert.

Nassar har selv sagt seg skyldig i å penetrere tre av ofrene under medisinske undersøkelser.

17 år gamle Jessica Thomashow er en av dem som snakket under denne ukens høring. Hun beskriver Nassar som «ond» og «den verste typen av kriminelle».

– Han misbrukte meg for første gang da jeg var ni år. (...) Jeg lekte fortsatt med dukker. Han gjorde det kun for sin egen nytelse, som førte til en rekke traumatiserte og ødelagte jenter, fortalte hun ifølge BBC.

Historisk

Saken ryster USA, og det har aldri vært så mange ofre som har stått fram i en lignende sak i landets historie.

I 2014 ble den amerikanske fotballtreneren Jerry Sandusky dømt til 30 års fengsel for 45 tilfeller av overgrep mot unge gutter. Dette skal ha foregått i løpet av en 15 års periode da han var trener ved Penn State University.

De første overgrepene fra Nassar er registrert i 1994. Han skal dermed ha misbrukt unge jenter i over 20 år.

Annie Labrie fortalte også sin rystende historie. Hun understreker at Nassar ikke er et isolert hendelse, men at det er en kultur innen turnmiljøet i USA som tillater dette.

– Kroppen våre tilhørte ikke oss. Vi ble lært opp til å ikke stille spørsmål ved autoriteter og vi forventet ikke respekt, forklarer hun ifølge The Daily Mail.

Den tidligere OL-legen sine overgrep har fått store konsekvenser i det amerikanske turnmiljøet. Blant annet har hele ledelsen i USAs turnforbund trukket seg, melder USA Today.