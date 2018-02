Russisk pilot drept: - Folk var glade, han hadde bombet dem hver dag

Publisert: 04.02.18 05:41

UTENRIKS 2018-02-04T04:41:03Z

Et russisk bombefly ble lørdag skutt ned i Syria, og piloten ble drept. Her forteller vitner til VG hva de så.

Hva føler et menneske som blir bombet fra luften, når bombepiloten som i utgangspunktet skulle angripe, mister kontroll på flyet og selv blir drept?

I den syv år lange syriske krigen opplever mennesker på alle sider konfliktens brutale konsekvenser:

Lørdag ble et russisk kampfly av typen «Sukhoj Su-25» skutt ned av opprørere nær byen Saraqeb i den nordvestlige Idlib-regionen i Syria .

Regionen er den siste kontrollert av opprørerne, som kriger mot de syriske regjeringsstyrkene. Russland støtter Assad-regimet i deres kamp mot opprørerne.

Flere kilder sier at byen Saraqeb siden fredag har blitt angrepet i flere titalls bombeangrep fra russiske og syriske fly.

Det var opprørsgrupper på bakken som skal ha truffet angrepsflyet. Den russiske piloten skal ifølge nyhetsbyrået AP så ha skutt seg ut og landet midt i krigssonen ved hjelp av fallskjerm.

En kilde blant opprørerne i området sier til AP at den russiske flygeren ble skutt da han åpnet ild med en pistol mot opprørere som forsøkte å ta ham til fange.

Det russiske forsvarsministeriet sier dette :

– Piloten døde i kamp mot terrorister.

Ifølge russiske RT er piloten identifisert som Major Roman Filippov., men russiske myndigheter har ennå ikke bekreftet dette.

VG har snakket med to fotografer som ankom stedet der flyet krasjlandet lørdag ettermiddag.

Omar Haj Kadour er fotograf, og VG kontakt han kort tid etter han hadde forlatt stedet:

– Jeg dro rett til krasjstedet og så det russiske flyet som har bombet sivile i Saraqeb. Vraket og vrakdelene brant kraftig, sier han.

– Hva sa de sivile og krigerne i området om hendelsen?

– Piloten var drept da jeg kom dit, og folk var veldig glade for at flyet gikk ned og piloten ble drept. Han bombet dem hver dag.

Det samme sier en annen fotograf Abed Kontar, som VG snakket med lørdag.

– Flyet hadde bombet Saraqeb før det ble skutt ned. Så klart var folk glade, sier han.

Russiske myndigheter sier at flyet ble skutt ned med et bærbart luftvernsystem. De hevder også å ha drept mer enn 30 opprørere i et angrep som svar på nedskytingen.

Ifølge New York Times har Russland mistet fire fly, fire helikoptre og rundt 50 soldater siden de entret konflikten i 2015.

Ulike opprørsgrupper kontrollerer Idlib-regionen, blant annet Den frie syriske hær, islamist-grupper, men også Tahrir al-Sham, en opprørsallianse med bånd til terrorgruppen al-Qaida.

Det er denne al-Qaida-tilknyttede gruppen som har tatt på seg skylden for nedskytingen og hevdet at en av deres krigere brukte en skulderholdt antiluftmissil og traff flyet.

– Bombet sykehus

FN-tall viser at mer enn 270.000 mennesker de siste ukene er tvunget på flukt i området. Årsaken er at syriske regjeringsstyrker og deres allierte i desember startet en storstilt offensiv i provinsen. NTB skriver at styrkene nå nærmer seg en viktig motorvei som forbinder Syrias to største byer, Damaskus og Aleppo.

Lørdag ble det meldt at et underjordisk sykehus i et opprørerkontrollert område i Idlibs naboprovins Hama var ødelagt etter å ha blitt rammet av flere luftangrep. Det såkalte hulesykehuset behandlet rundt 7.000 pasienter i måneden.

Lokale aktivister hevder at russiske kampfly som brukte panserbrytende missiler, såkalte bunkerknusere, mot sykehuset.