FRA BRASIL: En mann kaster tåregass mot grensen til Venezuela fra Pacaraima i Brasil på søndag. Foto: RICARDO MORAES, REUTERS

Presset mot Venezuelas president Maduro øker

Opposisjonsleder Juan Guaidó ber verdenssamfunnet vurdere «alle tiltak» for å få Venezuela ut av krisen. EU og USA fordømmer voldsbruken, og Trump utelukker ikke å gå inn med væpnede styrker, ifølge BBC.

Synne Eggum Myrvang

NTB

Krisen i Venezuela eskalerte denne helgen da opposisjonslederen Guaidó sitt forsøk på å få nødhjelp inn i landet førte til voldelige sammenstøt på grensen.

Lørdag døde minst to personer som følge av sammenstøtene, blant dem en 14 år gammel gutt. Langt flere skal være skadet – over 300 melder AFP søndag.

Rett over klokken 19.00 søndag sier brasilianske myndigheter i delstaten Roraima at 22 venezuelanere behandles for skuddskader, melder NTB.

En talsmann for guvernør Antonio Denarium sier at 18 av de skadde måtte opereres på sykehuset i Boa Vista, og at de mange skadde er i ferd med å bli for mye for delstatens helsevesen.

BLOKKERING: En gjeng venezuelanere forsøker å fjerne en veisperring som militære venezuelanske styrker har laget på oppfordring fra president Maduro. For ham vil det være et stort nederlag om nødhjelpen slipper inn i landet, fordi han nekter for at landet er i krise. Foto: Fernando Vergara / TT NYHETSBYRÅN

BBC: Trump utelukker ikke væpnet innsats

USAs utenriksminister Mike Pompeo sier søndag at president Nicolas Maduros tid som president snart er omme.

– Det er vanskelig å si eksakt hvor lang tid han har igjen, men jeg er sikker på at venezuelanerne vil sørge for at han snart er ferdig, sier Pompeo ifølge BBC.

Pompeo sier USA fordømmer voldsbruken mot dem som vil få nødhjelp inn i Venezuela, og USAs president Donald Trump sier at han ikke utelukker å gå inn med væpnede styrker, skriver BBC videre.

Mesteparten av nødhjelpen som forsøkes fraktet inn i Venezuela er fra USA, men en rekke humanitære organisasjoner er på plass ved grensene for å hjelpe.



OPPOSISJON: Juan Guaidó er opposisjonsleder i Venezuela og av mange land anerkjent som landets leder inntil det holdes nyvalg, blant dem USA. Russland og Kina er blant landene som støtter president Maduro. Foto: MARCO BELLO / REUTERS

Guaidó erklærte seg selv som midlertidig president i januar, og er også anerkjent som president av flere land. Søndag ber han verdenssamfunnet om å må vurdere «alle tiltak» for å løfte Venezuela ut av krisen, skriver AFP.

EU fordømmer bruk av vold for å hindre nødhjelp inn i Venezuela, sier utenrikspolitisk sjef Federica Mogherini i EU søndag.

Mandag møter Guaidó blant annet USAs visepresident Mike Pence samt flere Latinamerikanske ledere i Bogota. Møtet er i den såkalte Lima-gruppen, som har støttet opposisjonen i Venezuela i kampen for et nyvalg, skriver NRK.

Lørdagens voldelige opptøyer

Venezuelanerne forsøkte lørdag blant annet å redde kasser med nødhjelp ut av påtente lastebiler i full fyr, men ble møtt med tåregass og skutt på med gummikuler.

PÅTENT NØDHJELP: Venezuelanere som støtter opposisjonsleder Guaidó prøver å redde nødhjelp i Cucuta, på grensen mellom Colombia og Venezuela lørdag. Foto: MARCO BELLO / X03707

– De skjøt mot oss på kort hold, som om vi var kriminelle. Jeg klarte ikke unngå å bli truffet av gummikulene og de traff meg i ansiktet og i ryggen. Må må kjempe videre, sa butikkekspeditøren Vladimir Gomez (27) til Reuters.

Flere soldater forlot postene ved grensen for å støtte opposisjonsleder Juan Guaidós forsøk på å frakte forsyninger inn i Venezuela. Det løper de en stor risiko for, forklarte Latin Amerika-ekspert Leiv Marsteintredet VG i går.