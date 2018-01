MILJØKATASTROFE: Et gigantisk oljeutslipp truer fiskefarvann utenfor Kina. Foto: - / TRANSPORT MINISTRY OF CHINA

Oljekatastrofen i Kina-havet: - Aldri har sett en før

Publisert: 20.01.18 15:57

UTENRIKS 2018-01-20T14:57:35Z

Et oljeflak på størrelse med Paris truer kysten utenfor Kina. Verden har aldri sett maken, sier fagfolk

Det enorme oljeflaket vokser og dekker nå et viktig fiskeriområde mellom Kina og Japan.

Utslippet oppsto 6. januar da det iranske skipet, «Sanchi», og et kinesisk lasteskip kolliderte 160 nautiske mil utenfor Shanghai.

Alle 32 ombord «Sanchi» er fryktet omkommet.

Det iranske skipet var lastet med en million fat kondensat, også kalt lettolje, og brøt ut i voldsom brann etter sammenstøtet. I flere dager forsøkte redningsmannskaper å få kontroll over brannen.

Skipet sank for en uke siden, men har etterlatt seg en av de alvorligste oljeutslippene på flere tiår.

Verdens største utslipp

Både skipets last og drivstoff kan bli katastrofal for det marine livet i området. Utslippet er den største lekkasjen av lettolje verden noen gang har sett.

– Det er mye vi ikke vet om store kondensat-utslipp, fordi vi aldri har sett en før, sier Richard Steiner, miljøekspert til Buzzfeed News .

Lettolje, i motsetning til råolje, er en våtgass. Det betyr at den ikke etterlater seg et tykt lag med olje, som kan plukkes opp i opprydningsarbeidet. I tillegg er den langt mer brannfarlig enn råolje.

– Det klassiske bildet av utslipp på havet er sort olje som flyter på vannet, og folk som forsøker å samle det inn, eller skumme det opp, sier Alex Hunt til The Atlantic . Han er teknisk leder ved The International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF), som bistår ved oljeutslipp verden over.

Utfordrende opprydding

Lettolje er fargeløs og nærmest ikke synlig på overflaten.

– I et slikt tilfelle, med et slikt produkt, vil man ikke råde å bruke de samme metodene (som ved utslipp av råolje, journ. anm.). Det er brannfarlig så du vil ikke romme det inn, eller bruke utstyr for å samle det opp, for da risikerer du en brann, sier Hunt.

Enkelte frykter at lettoljen vil løse seg opp i vannet og spre seg enda mer. Dette finner fagfolk å være lite sannsynlig.

Det mest optimistiske scenariet er at oljen flyter til overflaten i en mikroskopisk hinne og fordufter i atmosfæren.