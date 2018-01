ULIKE RETTIGHETER: Tvillingene Aiden og Ethan flankert av fedrene Elad Dvash-Banks (t.v.) og Andrew hjemme i Los Angeles tirsdag. Foto: Jae C. Hong / TT / NTB Scanpix

Bare én av disse tvillingene fikk bli amerikansk statsborger

Publisert: 28.01.18 04:35

Twillingene Aiden og Ethan Dvash-Banks er født med fire minutters mellomrom. Men bare én av dem fikk amerikansk statsborgerskap.

Barnas foreldre er det homofile ekteparet Andrew og Elad Dvash-Banks. Barna ble båret fram av en surrogatmor i Canada, med egg fra en anonym donor og sperm fra de to fedrene. Aiden har Andrew fra Santa Monica som biologisk far og Ethan har Elad fra Israel som DNA-kilde, ifølge Los Angeles Times .

Tvillingene er nå 16 måneder gamle, og i mars i fjor fikk de brev i postkassen med beskjed om at Aiden var godkjent som amerikansk statsborger, mens Ethans søknad ble avslått. Dermed oppholder den ene tvillingen seg ulovlig i USA :

Nå har fedrene saksøkt det amerikanske Utenriksdepartementet for å diskriminere mot LHBTI-par. I statsborgerskap-avslaget står det at det må være biologisk slektskap mellom et barn og den amerikanske forelderen for at barnet skal kunne få overført statsborgerskapet.

Det føderale søksmålet mot myndighetene er ført av Immigration Equality, en organisasjon som jobber for LHBTI-rettigheter, i Ethans navn, hvor han krever de samme rettighetene som sin bror.

– Som forelder er min viktigste jobb å beskytte sønnene mine. Jeg kan ikke tillate at folk behandler dem ulikt, og det er hva myndighetene gjør, sier Andrew Dvash-Banks til LA Times.

Ifølge avisen sier juseksperter at loven ble skrevet uten tanke på likekjønnede ekteskap. Det skal være 36.000 par med ulik nasjonalitet i USA.

Ifølge jusprofessor Nancy Polikoff skaper regelverket også problemer for heterofile par som ikke er biologiske foreldre til sine barn.

Andrew og Elad Dvash-Banks møttes i Tel Aviv i 2008 og giftet seg to år senere. Siden likekjønnede ekteskap ikke var lovlig i California på den tiden, slo de seg ned i Canada der Andrew har ett av sine doble statsborgerskap. Da ekteskapsloven ble endret i 2013, søkte Elad, som har israelsk statsborgerskap, om såkalt «green card» til USA.

Det var da de søkte om amerikansk statsborgerskap for tvillingene ved ambassaden i Toronto at fedrene fikk beskjed om at de måtte gjennomføre en DNA-test for å finne ut av hvilket barn som var biologisk beslektet med hvem. Fedrene hadde begge levert sperm, men visste ikke hvem av dem som ble biologisk opphav til hvilket barn, eller om én av dem var biologisk opphav til begge.