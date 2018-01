TYKK RØYK: Det brøt ut brann i Trump Tower mandag morgen. Foto: SOCIAL MEDIA / X04130

To personer skadet i brannen i Trump Tower

Publisert: 08.01.18 15:01

To personer ble skadet i brannen i Trump Tower i New York mandag. Den ene har fått alvorlige skader, melder brannvesenet.

Det ble først meldt at tykk røyk veltet ut fra toppen av skyskraperen. En time senere hadde røyken avtatt, men det befant seg fortsatt brannfolk på taket av den 202 meter høye bygningen.

Brannvesenet i New York opplyser at de fikk melding om brannen rundt klokka 7 lokal tid. Over 80 brannfolk rykket ut umiddelbart, og det ble raskt meldt at situasjonen var under kontroll

Årsaken til brannen er ikke kjent, men brannvesenet omtaler den som «en liten elektrisk brann».

Trump Tower inneholder både kontorer og bebodde luksusleiligheter. Skyskraperen ligger i Fifth Avenue og var ferdigstilt i 1983.

Donald Trump og hans familie befinner seg ikke i bygningen, melder amerikanske medier. Trump flyttet til Det hvite hus etter at han ble president, og kona Melania og sønnen Barron fulgte etter i sommer.

