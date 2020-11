LENER MOT EU: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan talte også til de andre G20-lederne på videotoppmøtet lørdag. Foto: Turkish Presidency via AP / NTB

Erdogan: Tyrkias fremtid er i Europa

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan strekker ut en hånd til EU. Samtidig advarer han unionen mot å la seg manipulere av økt spenning øst i Middelhavet.

NTB-AFP

Tyrkisk leting etter gass i farvann som Hellas og Kypros regner som sine, har blitt møtt med fordømmelse fra EU.

– Vi forventer at EU holder sine løfter, ikke diskriminerer oss eller i det minste ikke blir et verktøy for åpent fiendskap rettet mot vårt land, sa Erdogan i en videotale til det tyrkiske regjeringspartiets landsmøte lørdag.

Tyrkia var i sin tid i medlemskapsforhandlinger med EU, men prosessen stanset opp under Erdogans lederskap og møtte dessuten motstand fra flere medlemsland.

– Vi ser ikke oss selv noe annet sted enn i Europa. Vi forestiller oss å bygge en framtid sammen med Europa, sier Erdogan.

Sanksjoner

EU-toppene ventes i desember å avgjøre om Tyrkia skal ilegges nye sanksjoner.

Det tyrkiske forskningsskipet Oruc Reis er i dag sentralt i Tyrkias anstrengte forhold til Brussel. Lørdag forlenget tyrkiske myndigheter letetoktet til 29. november, på tross av protester fra Hellas.

Utenriksdepartementet i Aten fordømmer handlingen.

– Disse handlingene, som grunnleggende sett utelukker alle utsikter til å forbedre forholdet mellom EU og Tyrkia, finner sted mens tyrkiske myndigheter uttaler at landets innlemmelse i EU er en «strategisk prioritet», heter det i en uttalelse derfra.

Vil løse problemer

I samme tale sa Erdogan at Tyrkia ønsker å «aktivt bruke sin langvarige og nære allianse med USA til å løse regionale og globale problemer».

Erdogan var ikke blant de første lederne som gratulerte påtroppende president Joe Biden med seieren. Selv om han hadde tett bånd til Donald Trump, har det vært noen uenigheter mellom de to landene.

Tyrkias kjøp av et høyteknologisk russisk rakettforsvarssystem har skapt sinne i Washington. Ankara har protestert kraftig mot at USA nekter å utlevere en predikant som Erdogan anklager for å ha stelt i stand det mislykkede kuppet i 2016.

Publisert: 21.11.20 kl. 21:15

