BRENT TIL GRUNNEN: Helikopterbilder av sentrum i Lytton viser et sentrum jevnet med jorden. Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press

Landsby jevnet med jorden etter skogbrann: − Som en krigssone

Flere innbyggere i den Canadiske byen Lytton er fortsatt ikke gjort rede for. Moren og datteren til Caley Macintyre klarte å unnslippe flammene. Likevel forteller hun til VG om sjokk og mye engstelse.

Av Kaia Hauge Nustad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Landsbyen Lytton i British Columbia er nærmest brent til grunnen i en skogbrann, etter at kraftige hetebølger har rammet regionen den siste tiden. Torsdag satte landsbyen en historisk varmerekord i Canada, da over 49 grader ble vist på gradestokken.

Det var onsdag kveld at landsbyen ble rammet en kraftig skogbrann forårsaket av hetebølgen. Borgemester i byen, Jan Polderman, fortalte under en pressekonferanse onsdag kveld at de om lag 1000 innbyggerne kun fikk 15 minutter på seg til å evakuere da flammene kom mot dem.

Unnslapp flammehavet

En av dem som er rammet av brannen, er Caley Macintyre. På telefon fra Vancouver forteller den lokale Lytton-boeren om hvordan hun ble møtt av veisperringer da hun skulle inn i hjembyen etter å ha vært på jobb onsdag kveld.

Da hadde flammene inntatt byen.

Macintyres mor i 80-årene og datteren befant seg i Lytton da brannen startet, men klarte å evakuere i tide. Nå er familien samlet i Vancouver, hvor de får husly av venner og familie.

Selv om familien er i sikkerhet, er Macintyre bekymret for familiens hester, som de ikke fikk tatt med seg da de rømte.

– Vi bor på en liten gård, og da brannen nærmet seg hadde ikke datteren min noe annet valg enn å slippe de ut av inngjerdingen, forteller hun.

Leter etter savnede venner og familie på Facebook

Men ikke alle innbyggerne i Lytton har vært like heldige som Macintyre. Fortsatt er flere av innbyggerne ikke gjort rede for. I byens facebookgrupper etterlyser flere informasjon om hvordan hjemmene deres har klart seg i brannen, og om noen har fått kontakt med savnede venner og familie.

– Det er mye sjokk, og mange store tap, sier Macintyre. 90 prosent av byen vår er jevnet med jorden, og folk prøver fortsatt å gjøre rede for sine kjære.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg er veldig engstelig. Det er stor mangel på informasjon fra myndighetene. Det florerer mange spekulasjoner på Facebook og sosiale medier, og det er vanskelig å vite hvordan man kan forholde seg til det

Ingen føler seg trygge nå

I byen Merritt 100 kilometer fra Lytton, forteller tidligere Lytton boer Miriam Verheyden at Merritt har satt opp et krisesenter for de evakuerte innbyggerne fra Lytton.

Hun forteller at de fleste innbyggerne i Lytton er en del av urfolksgruppen Tl'kemtsin, som hun beskriver som svært åpne og hyggelige mennesker.

Tidligere Lytton boer Miriam Verheyden beskriver byen som en krigssone Foto: Privat

I det siste har nyhetsbildet i Canada vært preget av at en umerket massegrav har blitt funnet ved en tidligere kostskole som barn av urbefolkningen ble sendt til fra 1899 til 1997. På grunn av de groteske funnene forteller Verheyden at det bringer opp svært traumatiserende minner og følelser hos Canadas urbefolkning. Derfor var det flere som valgte å ikke feire Canadas nasjonaldag den 1. juli.

– Først måtte de takle funnet av den massegraven, og så kom denne forferdelige brannen, som har utslettet hele byen. Solen over byen er helt rød på grunn all røyken, og det ser ut som en krigssone der.

– Den globale oppvarmingen er her, og det føles ut som at moder jord er sint på oss. Ingen i området føler seg trygge akkurat nå, og alle er redde for hva det neste blir, avslutter Verheyden.