MINDRETALLSLEDER I SENATET: Republikaneren Mitch McConnell har måttet gi fra seg posisjonen som flertallsleder i Senatet etter valget i USA. Tirsdag arrangerte partiet sitt ukentlige lunsjmøte i kongressbygningen. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

McConnell advarer demokratene: − Det vil bli et mareritt

Han har sagt at han er klar til å inngå en avtale om hvordan makten i Senatet skal fordeles. Republikanernes mindretallsleder Mitch McConnell advarer likevel demokratene mot å ture frem som de vil.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Til tross for at hvert parti har 50 senatorer, sitter demokratene med flertallet. Det er fordi visepresident Kamala Harris har en avgjørende stemme i avstemninger som ender likt.

De to lederne for hvert parti i Senatet – demokratenes Chuck Schumer og republikaneren Mitch McConnell – har derfor jobbet for å prøve å komme frem til en avtale som vil sikre en slags maktbalanse mellom dem.

Det er viktig for at Senatet skal kunne sette sammen komiteer og få gjennomført arbeidsoppgavene sine, skriver Washington Post.

Tirsdag melder amerikanske medier at en avtale skal være nær, etter at McConnell signaliserte at han vil gå bort fra ett av sine viktigste krav.

FULLFØRTE JOBBEN: Republikanernes Mitch McConnell og demokratenes Chuck Schumer i Senatet om kvelden 6. januar, etter at kongressbygningen ble stormet. Her fullførte de jobben med å godkjenne valget i alle delstatene og formelt utpeke Joe Biden til valgets vinner. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

– Latterlig krav

Republikaneren har krevd en forsikring fra Schumer om at demokratene ikke vil forkaste det såkalte «filibuster»-prinsippet. Filibuster-prinsippet innebærer at 60 senatorer – istedenfor et flertall på 51 – må være enige om å avslutte en debatt om en bestemt sak, slik at de kan gå videre til en avstemning.

McConnell har ikke fått forsikringen han ønsket seg, men sier likevel at han er klar for å gå videre med en maktfordelingsavtale fordi de demokratiske senatorene Joe Manchin og Kyrsten Sinema har lovet at de ikke vil stemme for å fjerne prinsippet.

– Vi er glade for at senator McConnell har kastet inn håndkleet og gitt opp sitt latterlige krav. Vi ser frem til å organisere Senatet under demokratisk kontroll og begynne med å få store ting til å skje for det amerikanske folk, sier talsperson Justin Goodman for demokratenes flertallsleder Chuck Schumer til Reuters.

Schumer selv kommenterer saken slik, skriver Washington Post:

– Jeg er glade for at vi endelig kan få Senatet i gang. Det eneste jeg er lei meg for, er at det har tatt så lang tid.

USA-ekspert Eirik Løkke ved Civita har tidligere sagt til VG at formålet med Filibuster-konseptet er å legge til rette for «et minimum av tverrpolitisk samarbeid».

– Skulle man generelt avskaffe Filibuster vil det innebære at et parti enklere ved simpelt flertall kan presse gjennom sine saker, sa han blant annet.

Dette er filibuster Brukes om en taktikk som kan hindre eller utsette at et forslag blir stemt over og vedtatt ved å holde endeløse taler og innlegg.

Ordet, som kommer av nederlandsk og betyr pirat, henviser til at man «kaprer» debatten.

Taktikken er mulig fordi senatorene i det amerikanske senatet har ubegrenset taletid, og alle senatorene har rett til å komme til orde før et forslag kan vedtas.

Siden 1917 har Senatet hatt muligheten til å vedta å stoppe en debatt. Det krever imidlertid tilslutning fra minst 60 senatorer, istedenfor et rent flertall på 51 stemmer. Kilde: NTB Vis mer

– Vil knapt kunne fungere

Til tross for at McConnell formelt har gått bort fra sitt krav om at dette prinsippet ikke må forkastes, advarer han demokratene mot konsekvensene dersom de velger å presse frem en slik løsning.

– I dag har jeg gjort det klart at dersom demokratene angriper nøkkelreglene i Senatet, vil det føre til at både enigheten og samarbeidet tappes fra institusjonen, skriver han på Twitter natt til onsdag norsk tid.

– Et slikt senat, der jorden er brent, vil knapt kunne fungere. Det vil ikke bli en progressiv persons drøm, det vil bli et mareritt. Jeg garanterer det.