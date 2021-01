Se dokumentar: Det kritiske punktet i Wuhan

23. januar 2020 stenger kinesiske myndigheter ned Wuhan, en by med over 11 millioner innbyggere, for å forsøke å bekjempe det pågående utbruddet av covid-19. I den hjerteskjærende og intime «76 Days» blir vi med på innsiden av fire sykehus under nedstengingen, og får ta del i rådløsheten, panikken og kjærligheten som preget storbyen i coronapandemiens tidlige fase.

VG har kun rettigheter til å vise «76 Days» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen har aldersgrense 15 år.