Trump tar avskjed dagen før Biden-innsettelsen

I en video lagt ut på YouTube-kontoen til Det hvite hus, tar Donald Trump farvel som president og med det amerikanske folket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Mine landsmenn, for fire år siden startet vi et stort, nasjonalt prosjekt for å gjenbygge landet og fornye ånden, og gjenopprette forbindelsen mellom myndigheten og innbyggerne. For å sikre at vi startet på oppdraget med å gjøre Amerika stort igjen for alle amerikanere, starter Trump i avskjedstalen som ble sluppet klokken 22.00 norsk tid.

– Idet jeg avslutter min tid som president, står jeg foran dere stolt over hva vi har utrettet sammen. Vi gjorde det vi kom hit for å gjøre – og så mye mer, fortsetter han.

Joe Biden overtar som USAs president onsdag klokken 18 norsk tid.

Ønsker neste administrasjon flaks

Til tross for at Trump så langt ikke har erkjent at han tapte presidentvalget høsten 2020 – og har kommet med en rekke udokumenterte og falske påstander om blant annet at valget ble stjålet fra ham – ønsker han den nye administrasjonen lykke til i talen.

– Denne uken innsetter vi en ny administrasjon og vi ber for dens suksess med å bevare USA som et trygt og blomstrende land, sier den avtroppende presidenten og legger til:

– Vi sender våre beste ønsker. Vi ønsker også at de har flaks – et svært viktig ord.

Allerede før videoen ble publisert ble deler av det som skulle være talen, sluppet, ifølge Reuters-journalist Jeff Mason.

I talen takker Trump familien og støttespillere – blant dem han trekker frem er kona Melania, barna og deres partnere, visepresident Mike Pence og kona Karen og stabssjefen i Det hvite hus, Mark Meadows.

«Vi ble alle sjokkert over angrepet»

Han trekker også frem USA som land, og kaller det en «virkelig storslagen nasjon». Like etter kommenterer han angrepet på Kongressen.

– Vi ble alle sjokkert over angrepet på Kongressen. Politisk vold er et angrep på alt vi står for som amerikanere. Det kan aldri tolereres. Nå mer enn noensinne må vi samle oss rundt våre felles verdier. Vi må heve oss over partisk hat og stå sammen, sier han.

Donald Trump har blitt kraftig kritisert av personer fra begge sider i amerikansk politikk etter opprøret i Kongressen 6. januar.

Representantenes hus stemte gjennom en riksrettsanklage mot ham for å ha «oppildnet til opprør».

Trump blir dermed stilt for riksrett i Senatet for andre gang, som den første amerikanske presidenten noensinne.

Retorikken til Trump gjennom presidentperioden har vært preget av å være splittende og å sette grupper opp mot hverandre.

– Bevegelsen har så vidt begynt

Trump sier i talen at han kom til Washington «som en ekte outsider» og at han ikke hadde tilbrakt karrieren som politiker, «men som utbygger som skuet utover en endeløs himmel og forstilte meg muligheter».

– Amerika har gitt meg så mye og jeg ville gi noe tilbake. Sammen med millioner av hardtarbeidende innbyggere over hele landet bygde vi den største politiske bevegelsen i landets historie. Vi bygde også den største økonomien i verdenshistorien.

Mot slutten av talen kommer han inn på samme tematikk igjen:

– Jeg kjempet for Amerika og alt det står for, og det er trygg, sterk, stolt og fri. Nå, idet jeg forbereder meg på å overgi makten klokken 12 onsdag, vil jeg at dere skal vite at bevegelsen vi startet, bare så vidt har begynt. Det har aldri eksistert noe lignende, sier han og legger til:

– Troen på at en nasjon må tjene innbyggerne vil ikke bli borte, bare vokse sterkere.

FORSKER: Hilmar Mjelde ved NORCE ved Universitet i Bergen. Foto: UiB

Norsk forsker: – Klassisk populisme

Seniorforsker og USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen mener at Trump ser på seg selv som «lederen for en patriotisk folkebevegelse som har kjempet for å gjenopprette tapt amerikansk storhet og stolthet».

Ifølge forskeren taler bevegelsen «den lille mann og kvinnes sak – den såkalt stille majoritet».

– Det er klassisk populisme mikset med en form for sjåvinistisk nasjonalisme og ideer om amerikansk unikhet, sier Mjelde til VG og legger til:

– Men som vi har sett de siste månedene, Trumps følgerskare er hverken stille eller en majoritet. Den harde kjernen står for en illiberal, ekskluderende og autoritær nasjonalisme. Trumpismen har også et klart innslag av ren personkult.

FERDIGE: President Donald Trump og førstedame Melania Trump har siste fulle dag på jobben tirsdag. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Melania ferdig som førstedame

Mandag tok kona, Melania Trump, avskjed som førstedame. I den syv minutter lange videoen lagt ut på «FLOTUS»-kontoen på Twitter sa hun blant annet:

– Mine medamerikanere: Det har vært den største æren i mitt liv å tjene som førstedamen av USA.

Hun påpekte også at «vold aldri er svaret og aldri vil være berettiget», med en tydelig henvisning til opprøret i Kongressen 6. januar.