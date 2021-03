STORE FORSKJELLER: Så stor andel av befolkningen har fått minst én dose: Norge (7,3 prosent), Israel (57,3 prosent), USA (27 prosent), Tyskland (5,9 prosent) og Storbritannia (32,8 prosent). Foto: AP, Reuters, NTB

De vaksinerer raskest – dette gjorde de annerledes

Norge lente seg på EU i kampen om vaksinene. Nå ligger land med egne avtaler langt foran i vaksineringen.

I Norge har 7,3 prosent av befolkningen fått minst én vaksinedose. Det gir Norge en 21. plass på vaksinelisten.

Drøyt to måneder inn i vaksineringen er beboerne på sykehjem og personer over 85 år vaksinert. Nå skal alle over 75 år bli vaksinert.

Norge, og alle andre land i EU-avtalen, får utdelt en bestemt andel av vaksinene EU kjøper opp. Blant EU-land ligger Norge ganske godt an, men på verdensbasis er det flere som har rykket fra.

Seychellene har satt minst én dose på flest innbyggere, mens Israel har flest fullvaksinerte. Andelen som har fått minst én dose i disse landene er mer enn ti ganger høyere enn EU-landene som ligger dårligst an.

Med unntak av Malta har samtlige land som får sine vaksiner gjennom EU satt minst én dose på under 10 prosent av befolkningen.

Hvorfor har EU-landene ikke klart å vaksinere flere?

Tregheten i EU skyldes flere faktorer:

Egne avtaler: Land som Israel, USA og Storbritannia inngikk egne avtaler med selskaper som Pfizer og AstraZeneca. Det vil si at de selv har kjøpt vaksiner av produsentene. Flere av avtalene ble inngått før EU kom på banen, noe som gjør at flere sikret vaksinene før EU.

Raskere godkjenning: De har også kunnet starte vaksineringen fortere. Storbritannia godkjente vaksiner etter nødprosedyrer, mens USA tok i bruk nødbestemmelser som begrenser selskapenes ansvar hvis noe går galt.

Både Storbritannia og EU mottok forskningsdata fra Pfizer. Mens EU brukte en måned på å gå igjennom de siste dataene før vaksinen fikk en betinget godkjenning, brukte Storbritannia en uke.

Pris: Det er uklart hvor mye de ulike landene har betalt og om noe av tregheten i EU-systemet skyldes prisforhandlinger. Men medier som Washington Post melder at EU betaler mindre for Pfizer og AstraZeneca-vaksinen enn USA. Det antas også at Israel har betalt noe mer enn EU.

Slik fungerer EU-avtalen Norge er på like vilkår med de andre EU-landene, og får en lik andel vaksiner fordelt etter befolkning.

Høie sier Norge betaler den samme prisen som EU-landene for vaksinen, sammen med et overslag som dekker felleskostnaden EU har hatt for programmet.

Norge har meldt inn at vi ønsker det maksimale av det vi kan få av vår andel, ifølge Høie. Hvis noen land takker nei til doser, fordeles de til de andre landene.

Hvis vi ender opp med for mange vaksiner, vil de gå til andre land som har behov.

Regjeringen har satt av 3,77 milliarder til vaksine i budsjettet for 2021, men det er en beregning. Avtalene forplikter først når en vaksine er godkjent.

Når en vaksine er godkjent, er Norge forpliktet til å kjøpe uansett om man trenger vaksinene eller ikke. Ifølge Høie er Norge ikke i nærheten av en situasjon der man må prioritere mellom vaksinene på grunn av pris

Norge er også med i Covax -samarbeidet, der avtalene tar utgangspunkt i at 20 prosent av befolkningen i hvert land sikres en vaksine. Vis mer

Tregheten har ført til at flere land søker egne løsninger og ikke utelukkende vil støtte seg på EU.

Polen har bedt Kina om vaksiner og Slovakia bestilte 2 millioner doser av Russlands Sputnik-vaksine. Danmark og Østerrike har også inngått et eget produksjonssamarbeid med Israel.

Hva med landene i Europa som har kommet lenger?

De europeiske landene som ligger best an er på nåværende tidspunkt Serbia, Malta og Ungarn. De har satt minst én dose på henholdsvis 14,8, 14,4 og 10,2 prosent av befolkningen.

Men årsaken til «vaksinesuksessen» er delt.

Både Serbia og Ungarn har gjort egne avtaler og vaksinerer sin befolkning med den russiske Sputnik-vaksinen og den kinesiske CoronaCav-vaksinen. Ingen av disse er godkjent for bruk i EU.

– Om vi får vaksiner fra Kina, USA eller EU – det bryr vi oss ikke om så lenge de er trygge og vi kan få dem så fort som mulig, sier statsminister Ana Brnamic til BBC.

Hun understreker at Serbia ikke er medlem av EU og fryktet at landet ville havnet sist i vaksinekøen om de ikke tok grep selv.

Situasjonen er en annen for Malta og Ungarn, som begge er medlemsstater og får vaksiner gjennom EU.

Ungarn ble det første landet i Europa til å ta i bruk den russiske og kinesiske vaksinen. Statsminister Viktor Orbán har selv fått den kinesiske vaksinen.

Malta har på sin side ikke gjort noen egne avtaler og takker nettopp EUs anskaffelser for den relativt høye andelen vaksinerte.

– Se for deg en situasjon der vi ikke hadde gjort dette sammen, der medlemsstater hadde gått egne veier. Det ville vært konkurranse mellom medlemsstater. De større medlemsstatene ville sannsynligvis hatt tilgang til vaksiner, mens de mindre trolig ikke ville hatt tilgang i det hele tatt, sa landets helseminister Chris Fearne til nyhetsbyrået AFP.

Kunne Norge kjøpt vaksiner selv?

Det er ingenting som hindrer Norge i å lage egne vaksineavtaler. Men helseminister Bent Høie mener at Norge ville hatt store utfordringer uten EU-avtalen.

– Det kan godt tenkes at vi hadde klart å klore oss gjennom døren hos et selskap og fått en avtale alene, men på det tidspunktet ville det vært en veldig stor risiko knyttet til om det var det selskapet som lyktes med en vaksine, og på hvilket tidspunkt vi eventuelt ville fått den, har han sagt til VG.

Han fortalte også at det på et tidspunkt heller ikke var utenkelig å lage egne avtaler.

– Vi fikk svar om at det var lite realistisk for et land som Norge å få enkeltavtaler som ville gi vaksiner raskt, og at en burde søke samarbeid med andre land, sa han.

Hvilke selskaper Norge var i kontakt med eller hvor langt de kom i forhandlingsløpet, vil ikke regjeringen opplyse om.

Hva sier EU?

I starten av februar talte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til parlamentet i Brussel.

Hun innrømmet at kommisjonen har gjort feil i anskaffelsen av vaksiner, ifølge den tyske avisen Bild.

– Vi var sene med godkjenning, for optimistiske om masseproduksjon og vi var kanskje for sikker på at det vi hadde bestilt ville komme til avtalt tid, sa von der Leyen i sin tale.

Likevel forsvarte hun vaksinestrategien. Det var riktig at EU organiserte vaksinebestillingen, mente von der Leyen.

Ikke alle i EU-parlamentet var fornøyd med redegjørelsen. Flere krevde mer åpenhet rundt vaksineavtalen, ifølge Bild.