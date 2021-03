FORMAND: Jørgen Grønnegaard Christensen har ledet den danske granskingsgruppen og presenterte rapporten her i Folketinget i januar. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Dette fant Danmarks corona-kommisjon. Mye var likt med Norge.

Sterk politisk styring da covid 19-utbruddet nådde Skandinavia var et riktig grep, mener Danmarks corona-kommisjon. Rapporten beskriver hvordan statsministrene Mette Frederiksen og Erna Solberg holdt i tømmene fra starten.

Av Alf Bjarne Johnsen

14. april skal den norske corona-kommisjonen legge fram sin granskingsrapport. Kommisjonens leder Stener Kvinnsland sier at han har lest den danske rapporten grundig:

– Vi har hatt stor glede av å se de danske vurderingene i lys av de vi selv gjør, om norske myndigheters adferd og aktivitet, og der de sammenligner Norge og Danmark. Rapporten har vært et nyttig bidrag for oss, sier Kvinnsland til VG.

– Er du enig i de danske vurderingene?

– Det er vanskelig for meg å kommentere konkret nå, uten å berøre arbeidet i vår kommisjon. Men vi jobber jo med de samme problemstillingene. Vi har også vært i kontakt med den svenske kommisjonen. I rapporten vil vi gjøre en benchmarking med nabolandene, sier han.

Små nyanser som skiller

Ifølge Jørgen Grønnegård Christensen, som ledet den danske evalueringen på oppdrag fra Folketinget, er det bare små nyanser som skiller Danmark fra Norge i den første fasen for ett år siden, da corona-pandemien var på vei til Skandinavia:

– Både i Danmark og Norge satte statsministeren seg selv i spissen for håndteringen. Å dempe virkningene av en pandemi er en jobb som må gjøres på det høyeste politiske nivå for å ha full effekt, sier Grønnegård Christensen til VG.

Den pensjonerte professoren i statsvitenskap presenterte rapporten for Folketinget i København i januar.

Maktkamp

Rapporten beskriver en hittil ukjent maktkamp mellom Sundhedsstyrelsen, det danske helsedirektoratet, og Statsministerens kontor, og skarp uenighet i synet på hvor alvorlig corona-epidemien kunne bli for Danmarks del.

I januar og februar 2020 argumenterte den danske helsedirektøren, Søren Brostrøm, for at covid-19 ikke vil treffe Danmark hardt nok til at det var nødvendig med inngripende restriksjoner.

Men i staben til statsministeren, sosialdemokraten Mette Frederiksen, var oppfatningen motsatt: at Danmark kan rammes av en pandemi med dødelig utgang. «Håp er ingen strategi» er et utsagn som går igjen i dokumentene fra statsministerens kontor.

Striden endte med at regjeringen satte Sundhedsstyrelsen på sidelinjen, mens statsministerens kontor planla for det motsatte av det faglige rådet: Et «worst case scenario», skriver undersøkelsesutvalget.

Bedre enn Sverige

– Landene som tidlig erkjente at det må en sterk politisk styring til på regjeringsnivå, ser ut til å ha taklet sykdommen bedre, med mindre press på helsevesenet. Det gjelder både Danmark og Norge, sier Jørgen Grønnegård Christensen til VG.

– I Sverige har regjeringen i stor grad skjøvet ansvaret over på helsemyndighetene. Det var ikke spesielt vellykket, det kan vi tydelig se, legger han til.

– Hvor er forskjellene mellom Norge og Danmark?

– Norge hadde en nyere og oppdatert smittevernlov, mens i Danmark er en eldre lov endret to ganger gjennom det siste året. Kommunene har større ansvar i Norge. Mitt inntrykk er også at regjeringen i Norge i større grad var åpen for signaler fra partiene på Stortinget, enn hva man gjorde i Danmark.

– Men alt dette er mindre nyanser i det store bildet. Mye av håndteringen var svært lik, sier han.

STATSMINISTEREN: Her er Mette Frederiksen på en pressekonferanse i februar. Den danske kommisjonen ser mye felles i Frederiksens og Erna Solbergs pandemi-håndtering. Foto: RITZAU SCANPIX

Norsk medlem

Den danske utredningsgruppen hadde et norsk medlem: professor i statsvitenskap Jostein Askim.

Sammen med jus-professor Eirik Holmøyvik skrev Askim et eget kapittel om Norges covid 19-håndtering for den danske rapporten.

Utredningsgruppen hadde i sitt mandat et krav om å sammenligne håndteringen i Danmark med nabolandene Tyskland, Sverige og Norge.

Jostein Askim sier til VG at han ikke kan uttale seg om den danske rapporten nå, fordi han for tiden har oppdrag for sekretariatet til den norske corona-kommisjonen.

Åpne om faglige råd

– Både i Norge og Danmark kommer de økonomiske støtte-tiltakene raskt på plass etter at samfunnet blir stengt ned i mars 2020. Men i Norge er åpenheten rundt de faglige rådene som regjeringen får, langt større. I våre forslag til forbedringer anbefaler vi mer åpenhet om de faglige innspillene som regjeringen mottar, sier den danske kommisjons-lederen.

– Mangel på smittevernutstyr ble et stort norsk tema. Hadde Danmark tilstrekkelig smittevernutstyr og test-utstyr i beredskap da pandemien kom?

– Danmark hadde ingen beredskap. Holdningen var at dette kan man kjøpe inn hjemmefra, og at det ville ordne seg. Beredskapen vil bli en viktig diskusjon i Danmark etter dette, sier Jørgen Grønnegaard Christensen til VG.

LEDER GRANSKINGEN: 24.april i fjor ble professor Stener Kvinnsland oppnevnt av regjeringen til å lede den norske corona-kommisjonen. Rapporten kommer 14.april. Foto: Fredrik Hagen

Rekker ikke vaksine-gransking

Tidsrammen for den danske undersøkelsen avsluttes på sommeren i fjor, idet Danmark var på vei ut av den første smittebølgen.

Stener Kvinnsland sier til VG at den norske kommisjonen fikk et åpent mandat, men vil gjøre noen avgrensninger i tid av praktiske grunner:

– Vi ble oppnevnt 24.april i fjor og skal publisere vår rapport 14.april, mens situasjonen fortsatt pågår, sier han.

– Rekker dere å granske den omstridte vaksine-prioriteringen?

– Vi er så vidt innom det, men det er jo en pågående diskusjon og en omfattende sak.

På spørsmål om vaksinene bør granskes av en ny kommisjon, svarer Kvinnsland at det får være opp til myndighetene.

– Mange nye temaer har kommet til. Regjeringen har jo oppnevnt et eget utvalg som skal se på virkningene av de økonomiske tiltakene. Vi har ikke analysert størrelsen på tiltakene, bare hensiktsmessigheten, sier Kvinnsland.