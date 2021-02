DRØMMER: Tommy Zegan fra California er mannen bak den gullforgylte Trumpen. Målet er å få skulpturen utstilt i Donald Trumps offisielle presidentbibliotek når det en dag eventuelt står ferdig. Foto: Thomas Nilsson / VG

Republikaner-konferanse i USA: Viser frem Trump i gull

ORLANDO (VG) Søndag skal Trump tale på et republikansk toppmøte i Florida. Men først ble det rullet inn en gullforgylt statue av ham.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er Tommy Zegan, skaperen av «Trump og den magiske tryllestaven»-skulpturen!

Zegan virker til å være godt trent i hva han skal si etter en lang dag i giv akt ved siden av sitt verk.

I nabostandene på vegg-til-vegg-teppet under den høye konferansesalhvelvingen finner du Trump-klokker, Trump-capser, Trump-krus, Trump-gulldollarseddelkonvolutter og T-skjorter hvor nåværende president Joe Biden er avbildet med Hitler-bart.

TIL SALGS: Pro-Trump-skjorter og anti-Biden-skjorter. Biden har blitt tildelt en Hitler-bart på en av T-skjortene sammen med teksten «Not my dictator». Foto: Thomas Nilsson / VG

Fra CPAC til TPAC

Velkommen til CPAC – Conservative Political Action Conference.

Konferansen ble startet i 1974. Ronald Reagan har talt her. For ikke lenge siden var dette den tidligere republikanske presidentkandidaten Mitt Romneys suverene hjemmebane.

Nå har senatoren lagt seg ut med Trump ved blant annet å stemme for å dømme ham i riksrettssaken etter stormingen av kongressen 6. januar. CPAC er ikke lenger et sted for Romney. Tidligere visepresident Mike Pence er heller ikke her.

Mange mener det var her på CPAC at startskuddet for Trumps politiske karriere gikk.

Fredag talte flere av Trumps mest profilerte støttespillere i Washington D.C, blant annet senatorene Ted Cruz og Josh Hawley.

– La meg si deg noe, Donald Trump er kommet for å bli! sa Cruz.

Og da hans sønn Don Trump Jr. fredag sto på scenen spøkte han med å omdøpe konferansen til TPAC – Trump Political Action Conference.

Søndag skal Trump tale her igjen, i sin første offentlige opptreden siden han forlot Det hvite hus.

UTSOLGT: Tusener møtes i Orlando i Florida på et Hyatt-hotell i helgen. Sist søndag kom nyheten om at tidligere president Donald Trump skal holde avslutningstalen klokken 21.40 norsk tid på søndag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Viral skulptur

Men tilbake til gull-Trump.

– Statuen har fått en god del oppmerksomhet i dag?

– Jeg har forstått det. Den gikk viralt. Fantastisk, sier Zegan, som er fra California, elsker Trump, og bor i Mexico.

Den gullforgylte Trump’en er dermed også laget i Mexico – et land den tidligere presidenten tegnet et skremselsbilde av gjennom flere år.

– Hva er historien bak her?

– Vel, jeg avskydde når alle for tre år siden lagde «naken-Trump», «baby-Trump» og «Trump på do». Jeg begynte å lage en grafikk først på datamaskinen. Jeg tok det til en fabrikk og spurte om det var mulig å lage det fysisk, forteller Zegan.

Presidentens bibliotek

Det var åpenbart mulig. Zegan har faktisk to Trump-skulpturer.

En portabel modell som ble rullet inn på Hyatt-hotellet ikke langt fra Sea World i Orlando. Videobildene strømmet ut på Twitter gjennom tusener av retvitringer og videre helt opp til CNNs kveldssendinger.

Ifølge mange var bildene av den gullforgylte Trump på CPAC den perfekte metafor på Trumps status i Det republikanske partiet.

Men Zegan har også en Trump i rustfritt stål i byen Tampa.

– Den kommer til å stå utstilt i Trumps presidentbibliotek. Det er mitt mål, sier han.

Han drar oss gjennom symbolikken. Peker blant annet på gull-Trumps strandsandaler, som viser at Trump egentlig burde nytt livet som pensjonist på stranden. Tryllestaven er fordi han klarte å trylle jobber tilbake.

GULL: Tommy Zegan forteller at han først forsøkte «hudfarge» på Trump-statuen, men det ble så stygt at han endret til gull. Foto: Thomas Nilsson / VG

Gullkalven

CPAC baserer seg på et grunnfjell av religiøse – her er det samlinger for både jøder, protestanter og katolikker.

Et annet symbol kritikerne av gullskulpturens plass på CPAC har dratt veksel på, er derfor gullkalven Israelsfolket begynte å avgudsdyrke etter å ha blitt fridd ut av slaveriet i Egypt.

– Jeg vet hva et idol er, og dette er ikke et idol. Dette er en staute. En dame kom bort til meg i Oklahoma og hun sa «dette er et idol». Jeg spurte «kommer du til å tilbe den? Skal du knele for den? Skal du gi et offer til den?» Hun svarte nei. Jeg sa da at det er en statue. Det er en forskjell.

– Men hvorfor er den i gull?

– Fordi da jeg malte den i en farge for å etterligne hud så det helt, helt grusomt ut, ler Zegan.

– Jeg er en perfeksjonist. Vi sprayet den på nytt.