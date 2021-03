I HARDT VÆR: Guvernør Andrew Cuomo er en profilert politiker for Demokratene i USA og har flere ganger vært nevnt som en potensiell presidentkandidat. Foto: Jacquelyn Martin / AP

To nye kvinner med anklager mot New Yorks guvernør

Totalt fem kvinner har nå stått frem og anklaget guvernør Andrew Cuomo (D) for upassende oppførsel eller seksuell trakassering.

Guvernør Andrew Cuomo (63) anklages for upassende oppførsel av to nye kvinner.

Karen Hinton, som var presserådgiver for Cuomo på 90-tallet, beskriver i Washington Post en ubehagelig klem hvor hun ble trukket tilbake da hun forsøkte å trekke seg unna.

Cuomo avviser at dette har skjedd.

Ana Liss, som jobbet for Cuomo mellom 2013 og 2015, forteller til WSJ at det hun først opplevde som harmløs flørting, kyss på hånden og beføling på ryggen etter hvert fremsto som nedlatende og undergravende.

Siden desember 2020 har nå fem kvinner stått frem med anklager mot Cuomo. Anklagene spenner fra påstander om seksuell trakassering til upassende oppførsel.

Samtidig undersøkes administrasjonen til Cuomo av FBI etter en skandale knyttet til coronapandemien.

Avviser

Cuomo har avvist flere spesifikke anklager, samtidig som han har tatt selvkritikk:

– Jeg forstår nå at mine interaksjoner med andre kan ha vært ufølsomme eller for personlige, og at noen av mine kommentarer, gitt min stilling, har gjort at andre har reagert på måter som ikke har vært min intensjon, sa Cuomo i en uttalelse forrige uke.

Som svar til Liss’ anklager viser en av Cuomos rådgivere til at det hun beskriver er normal oppførsel og at Cuomo gjennom 14 år har kysset menn og kvinner før han poserer på bilder med dem.

Hintons anklager møter en sterkere avvisning:

– Karen Hinton er en kjent motstander av guvernøren som prøver å utnytte øyeblikket til å score billige poeng med oppdiktede anklager som er 21 år gamle, sier Cuomos kommunikasjonsdirektør, Peter Ajemian, i en uttalelse.

Gift med Cuomos mangeårige samarbeidspartner

Hiltons anklager har også en ekstra dimensjon.

Hun er gift med Howard Glaser, en lobbyist med en karriere som er nært knyttet til Cuomo.

De to ble kjent på 80-tallet da de jobbet sammen under valgkampanjen til Cuomos far, avdøde Mario Cuomo, ifølge Pro Publica.

Mario Cuomo var guvernør i New York fra 1983 til 1985.

Glaser ble med Andrew Cuomo til Det hvite hus da Clinton ble president i 1992.

Gjennom 00-tallet var Glaser lobbyist, men med et uoffisielt forhold til Cuomo som var kontroversielt.

Da Cuomo ble guvernør i 2011, fikk Glaser jobb i administrasjonen hans, men forlot stillingen i 2014 og vendte tilbake som lobbyist.

Andrew Cuomo (i midten) og Howard Glaser (lengst til høyre) sammen under en briefing i forbindelse med at orkanen Sandy var på vei mot New York i 2012. Foto: Darren McGee / Office of NY Gov. Cuomo

FBI undersøker tall

FBIs undersøkelser knytter seg til at Cuomos administrasjon anklages for å bevisst ha underspilt dødstallene ved sykehjem.

Guvernøren fikk først mye positiv oppmerksomhet for sin håndtering av pandemien i New York, og har fortsatt stor oppslutning for dette arbeidet.