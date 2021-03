Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYR?N

Sverige stanser AstraZeneca-vaksinering midlertidlig

Det melder Folkhälsomyndigheten i en pressemelding.

– Dette er en føre var-beslutning, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Han sier pausen er t midlertidig tiltak i påvente av en ny vurdering fra EUs legemiddeltilsyn EMA. Han sier også en skal ta kontakt med legevakten om en får tegn på blødninger i huden.

Han kaller symptomene «ekstremt uvanlige».

Norge, Danmark og Island har allerede besluttet å midlertidig stanse bruken av vaksinen. Det har også store land som Tyskland, Spania, Italia og Frankrike.

AstraZeneca sier til det svenske nyhetsbyrået TT at de «noterer seg avgjørelsen».

– Vi har respekt for at fagmiljøene i hvert enkelt land må gjøre sine egne vurderinger basert på lokale forutsetninger, sier pressesjef for AstraZeneca i Norden, Christina Malmberg Hägerstrand, til TT.

Helsemyndighetene undersøker om det er en sammenheng med AstraZeneca-vaksinen og spesielle blodpropp-tilfeller.

Det er ikke konkludert om det er en sammenheng.

Lørdag opplyste Folkehelseinstituttet om at tre var innlagt på Rikshospitalet med et likt sykdomsforløp. Det dreier seg om tidligere friske, relativt unge personer som hadde alvorlige blodpropper plassert på uvanlige steder – samtidig som de har lave blodplater.

Til svenske TV4 sier statsepidemiolog Anders Tegnell at grunnen til at Sverige stanser vaksineringen nå, handler om et fåtall tilfeller av alvorlige forstyrrelser - og at den første meldingen om dette kom fredag.

-- Det er ikke det samme som tidligere rapporter om blodpropp. Dette er mer alvorlig, sier han ifølge Aftonbladet.

De kliniske ekspertene som prøver å komme til bunns i hva som skjedde, jobber utfra en hypotese om at vaksinene kan ha utløst en uventet immunreaksjon.

I Norge har drøye 120.000 personer blitt vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Vaksinen er så langt gitt til personer under 65 år i Norge, først og fremst helsepersonell.

Denne uken skulle Sverige fått 52.800 doser av AstraZeneca-vaksinen. Totalt har de mottatt 409.000 doser, skriver Aftonbladet.