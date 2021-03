VAKSINE: Det undersøkes nå om det kan være en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og blodpropptilfeller. Foreløpig er det ikke påvist noen slik sammenheng. Foto: TIZIANA FABI / AFP

EMA: Ingen indikasjon på at vaksine har ført til blodpropp

Under en pressekonferanse tirsdag sier det europeiske legemiddelverket (EMA) at det foreløpig ikke er noe som indikerer at AstraZeneca-vaksinen har ført til blodpropp.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det europeiske legemiddelverket (EMA) er i gang med å undersøke om det kan være en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og tilfeller av blodpropp.

De forventer å ha en konklusjon klar torsdag denne uken, sier representanter for EMA under en pressekonferanse tirsdag.

EMA opplyser at det så langt ikke er noe som indikerer at vaksinen har ført til blodpropp, og at antall kjente tilfeller blant personer som har fått vaksinen ikke er høyere enn det som er vanlig i befolkningen.

Leder Emer Cooke sier at situasjonen som nå har oppstått ikke er uventet.

– Når du vaksinerer millioner av mennesker er det uunngåelig at du har sjeldne eller alvorlige sykdomstilfeller etter vaksinering, sier hun.

– Vår rolle er å sikre at ethvert mistenkte tilfelle raskt blir undersøkt, så vi kan finne ut om det dreier seg om reelle bivirkninger av vaksinen eller tilfeldigheter.

I Norge og en rekke andre land er vaksineringen med AstraZeneca satt på pause. Norske helsemyndigheter stanset vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen midlertidig på fredag, etter at danske helsemyndigheter hadde besluttet det samme.

I Danmark ble vaksinen satt på pause etter at en helsearbeider døde av blodpropp kort tid etter å ha fått en AstraZeneca-vaksinen. I flere land undersøkes det nå om tilfeller av blodpropp kan henge sammen med vaksinering, deriblant i Norge.

Det er foreløpig ikke påvist noen sammenheng mellom vaksinering og blodpropp i noen av tilfellene.

Mandag valgte Frankrike, Spania, Italia og Tyskland å sette vaksineringen på pause, mens Storbritannia er blant landene som fortsetter vaksineringen. Tirsdag ble det kjent at også Sverige har stanset vaksineringen midlertidig.