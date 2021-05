Vant utdanning i vaksinelotteri 14 år gamle Joseph Costello fra Ohio i USA har vunnet fire års college-utdannelse fullt betalt, mot å ta en covid-vaksine. Kari Aarstad Aase Av Publisert 28. mai, kl. 20:15 Office of the Ohio Governor Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Og det er ikke småtteri i et land der gjennomsnittlig pris for hvert år på college er 311.000 kroner. En bachelorgrad, som er det man kan oppnå etter fire år på college, koster godt over en million kroner. Prisen er tredoblet de siste 20 år. BRIAN SNYDER / X00470 Neste side (3) Forrige side (1)

– Dette føles veldig bra, jeg er så glad, sa Joseph Costello til ABC news. Office of the Ohio Governor Neste side (4) Forrige side (2)

Vant utdanning i vaksinelotteri

Publisert: Nå nettopp

Foto: Phil Long / FR53611 AP

Foreldrene var kanskje enda gladere, nå har de en mindre college-utdannelse å spare til.

– Vi hadde helt klart tenkt å vaksinere barna våre uansett, men vi fremskyndet planen da vi hørte om lotteriet, sa Josephs mor Colleen Costello til Cincinnati.com.

Både hun og mannen Richard Costello er allerede fullvaksinert.

– Det kommer til å ta en stund før det synker helt inn, men vi er virkelig veldig takknemlige for dette, sa Richard Costello til ABC News.

Foto: Angie Wang / AP

Tenåringen selv befant seg i sin egen oppkjørsel da han fikk beskjed fra guvernøren i Ohio, som har satt i gang vaksinelotteriet, om at han var den første vinneren av en fullfinanisert college-utdannelse. En 22-åring vant den andre premien i lotteriet: 1 million dollar i cash.

Det er fortsatt noen år før Joseph kan søke på college, men han har allerede ønsker om å gå på Ohio state university eller Miami university.

Navnet hans ble trukket fra en bunke på over 100.000 navn på unge mellom 12 og 17 år som var med i lotteriet.

Foto: DAVID W CERNY / X01548

De omstridte lotteriene/belønningene for å la seg vaksinere brer om seg for å bøte på den store skepsisen mange steder i USA mot å ta covid-vaksinen. Etter at Ohio lanserte “Vax-a-million”, har flere andre stater fulgt etter med forskjellige premier. Andre delstater i USA prøvd tiltak som gratis øl med vaksine, betalt fri fra jobb og gratis skyss med for eksempel Uber for å få flere til å ta coronavaksine. Ohio-lotteriet finansieres av statlige covid-midler, og ble lansert 12. mai.

Allerede nå har de sett en økning i antall personer som vil la seg vaksinere.

De neste fire ukene vil det bli trukket to nye vinnere hver uke: En som vinner pengepremier og en som vinner college utdannelse. Vaksinelotteriene er omstridte, og har blitt møtt med både entusiasme og kritikk. Flere mener det er sløsing med statlige midler.