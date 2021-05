I RETTEN: Aung San Suu Kyi møtte mandag i retten. Ved siden av henne sitter den avsatte presidenten Win Myint og en annen tiltalt mens to politibetjenter står i bakgrunnen. Foto: MRTV

Her er de første bildene av Aung San Suu Kyi siden militærkuppet

Her møter Aung San Suu Kyi i retten. Dette er de første bildene av landets demokratisk valgte leder siden kuppet i Myanmar i februar.

Bildene som mandag ble vist av den statlige TV-kanalen, MRTV, i Myanmar viser Suu Kyi (75) i et rettslokale, melder Reuters.

Hun har på seg munnbind, sitter rett i ryggen og holder hendene i fanget.

– I husarrest

Suu Kyi ble sammen med flere av de valgte politikerne i nasjonalforsamlingen satt i husarrest etter kuppet – og nylig meldte den militærstyrte valgkommisjonen at de oppløste partiet til Suu Kyi, Nasjonalligaen for demokrati (NLD) og kom til å straffeforfølge lederne for «forræderi».

Militærjuntaen beskylder partiet for valgfusk.

– Vi møttes i en halvtime. Det var ikke mye tid til å snakke sammen, men hun lot til å være frisk og full av selvtillit, sier advokaten hennes Min Min Soe, ifølge NTB.

– Hun ønsker at folk skal holde seg sunne og friske og bekreftet at NLD vil eksistere så lenge det eksisterer mennesker.

Nobelprisvinner Suu Kyi var Myanmars sivile leder og leder for partiet Den nasjonal demokratiligaen (NLD) fram til en militærjunta tok makten i Myanmar 1. februar. Partiet ble tvangsoppløste av juntaen før helgen.

Suu Kyi har ikke vist seg offentlig siden hun ble satt i husarrest. Mandag var hun beordret til å møte opp personlig i retten for første gang siden kuppet. Rettsmøtet fant sted i et lokale i hovedstaden Naypyidaw, nær 75-åringens hjem.

DEMONSTRERER: Sittende på motorsykler i Mandalay i Myanmar mandag strekker folk hendene i været i protest mot militærjuntaen. Foto: STRINGER / EPA

Den mest alvorlige anklagen mot Suu Kyi gjelder «oppildning til oppvigleri». Hun er også anklaget for å ha brutt loven om statshemmeligheter, for brudd på landets coronaregler samt ulovlig innehav av walkietalkier.

Det neste rettsmøtet er berammet til 7. juni.

Ifølge Reuters har det vært kaos i landet etter kuppet 1. februar med daglige demonstrasjoner og streiker mot militærjuntaen som har svart med kraftige angrep. Så langt skal mer enn 800 mennesker ha mistet livet ifølge en aktivistgruppe for politiske fanger. Mer enn 4000 mennesker skal være arrestert, skriver Reuters.

MOT JUNTAEN: Demonstrantene marsjerer i gatene i Mandalay mandag. Foto: STRINGER / EPA

En amerikansk journalist som jobbet for et nyhetsmagasin i Myanmar, ble mandag pågrepet på flyplassen Yangon, ifølge arbeidsgiveren hans.

Danny Fenster (37) ble tatt da han skulle gå om bord på et fly til Malaysias hovedstad Kuala Lumpur mandag morgen, skriver Frontier Myanmar på Twitter.

Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991 for sitt arbeid for demokrati og menneskerettigheter, og var landets regjeringssjef fra 2016 og frem til hun ble avsatt i militærkuppet i februar.