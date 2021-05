AKTIVIST: Sasha Johnson var en av arrangørene bak the Million People March i London i august 2020. Foto: PA Video / PA Wire

BLM-aktivist i kritisk tilstand etter å ha blitt skutt i hodet

Black Lives Matter-aktivisten Sasha Johnson (27) ble funnet med skuddskade i hodet etter å ha mottatt flere drapstrusler, melder gruppen Taking the Initiative.

Antirasist-aktivisten Sasha Johnson er medlem av Taking the Initiative Party (TTIP).

De skriver i en uttalelse på Facebook at hendelsen skjedde tidlig søndag og at Johnson skal ha mottatt flere dødstrusler i forkant.

DEMONSTRASJON: Sasha Johnson på en Black Lives Matter-demonstrasjon i Trafalgar Square i London i juni 2020. Foto: Victoria Jones / PA Wire

TTIP skriver at hun skal ha fått en skuddskade i hodet og at hun er innlagt på sykehus i kritisk tilstand.

De skriver at Johnson alltid har kjempet for svarte mennesker og mot urettferdighet for befolkningsgruppen. Hun var både medlem av BLM og ledelsen i TTIP og er mor til tre barn. De oppfordrer alle til å be for hennes tilfriskning.

London-politiet tvitrer at en 27-årig kvinne er i kritisk tilstand etter en skyteepisode i Southwark.

«På dette tidlige stadiet er det ingenting som tyder på at kvinnen som ble skutt var et offer for et målrettet angrep, eller at hun hadde mottatt noen troverdige trusler i forkant av hendelsen», skriver de søndag kveld.

fullskjerm neste Krimteknikere i aksjon mandag i området der Sasha Johnson ble skutt i Sør-London natt til søndag.

Politiet opplyser at de ble tilkalt i 03-tiden natt til søndag etter meldinger om skudd. Da nødetatene kom frem, fant de en 27-årig kvinne skutt. Hun ble fraktet til et sykehus i Sør-London der hun fremdeles behandles.

Politiet skriver at de tror skytingen skjedde i nærheten av en fest og at det kan ha vært flere mennesker i området. De ber vitner melde seg.

ENGASJERT: Sasha Johnson på the Million People March. Foto: PA Video / PA Wire

Til BBC sier en venn av Johnson, Imarn Ayton, at legene har operert henne, og at hun er sammen med foreldrene sine.

– Så vidt jeg vet er denne hendelsen knyttet mer til rivaliserende gjenger enn til hennes aktivisme, sier Ayton som ikke tror Johnson var målet for skytingen.

På partiets hjemmeside står det at Johnson er uteksaminert fra Oxford med toppkarakter i sosialomsorg.