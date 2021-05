forrige





fullskjerm neste Statsminister Erna Solberg (H) er onsdag ettermiddag på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen for å kunngjøre det kommende samarbeidet med USAs marine, US Navy.

Norsk fregatt skal patruljere med amerikansk hangarskip

BERGEN (VG) Til høsten trapper regjeringen ytterligere opp det militære samarbeidet med USA, og sender en fregatt på fire måneders tokt med en hangarskipsgruppe fra den amerikanske marinen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Statsminister Erna Solberg (H) er onsdag ettermiddag på Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern i Bergen for å kunngjøre det kommende samarbeidet med USAs marine, US Navy.

– Kontroll over Atlanteren er ekstremt viktig. Skulle noe skje, er det vår kyst som er mest sårbar. Vi har en flott marine men må erkjenne at vi ikke klarer å holde kontroll over så store havområder alene. Derfor knytter ci oss tettere opp til våre allierte og spesielt den støeste, USA, sier Solberg til VG.

Dermed er det åpenbart at kritikken fra Russland mot ytterligere militært samarbeid mellom Norge og USA, sist fra utenriksminister Sergei Lavrov direkte til sin norske kollega Ine Eriksen Søreide (H) på Island i forrige uke, preller av regjeringen.

PÅ TOKT MED USAs MARINE: En norsk fregatt skal senere i år delta i en amerikansk-ledet hangarskipgruppe i Atlanterhavet og Middelhavet. . I 2010 seilte den norske fregatten «Fridtjof Nansen» på øvelse med hangarskipet USS Enterprise. Foto: US Navy / Forsvaret

les også Nytt russisk angrep på Norges USA-samarbeid

Utvikle samarbeidet

Ifølge Solberg er formålet med å seile sammen med amerikanerne gjennom høsten og ut over vinteren, å få ytterligere mulighet til å trene og øve med Norges allierte i NATO og demonstrere alliert samhold.

Den norske fregatten «Fridtjof Nansen» vil i fire måneder inngå i US Navy’s samarbeidsprogram «Cooperative Deployment». Flåtegruppen skal primært seile i Atlanterhavet og Middelhavet.

Gruppen ledes av et amerikansk hangarskip, og inkluderer også eskortefartøy og forsyningsfartøy.

Den uttrykte hensikten med samarbeidet, er å sikre rett til fri ferdsel til sjøs og å markere tilstedeværelse i sikkerhetspolitiske interesseområder.

Ifølge Statsministerens Kontor skal flåtegruppen også kunne delta i krisehåndtering, altså bistå i eventuelle sikkerhetspolitiske kriser som måtte oppstå i NATOs nærområder.

les også September 2020: Norsk fregatt seilte inn i Russlands økonomiske sone

Fersk russisk kritikk

Norges stadig tettere samarbeid med det amerikanske forsvaret var et tema som Russlands utenriksminister Lavrov tok opp offentlig både før og under utenriksministermøtet i Arktis Råd i Reykjavik i forrige uke.

Lavrov sa at han oppfatter den nye forsvarsavtalen med USA som en lovendring for å tillate større militært nærvær fra USAs side i Norge.

– Land i Russlands umiddelbare nærhet, våre naboer, endrer nå sine lover for å tillate utenlandske militære styrker og våpen på sitt territorium, sa Lavrov på en pressekonferanse i Reykjavik 20.mai.

MØTTE RUSSLAND: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov (til høyre) i møte med sin norske kollega utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Reykjavik 20.mai. Foto: Alf Bjarne Johnsen

Etterpå gikk Lavrov i et eget møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide på konserthuset Harpa i Reykjavik. Det skal ha vært første gang de to satte seg ned i en formell setting siden 75-års markeringen av frigjøringen av Finnmark i Kirkenes i 2019.

Da ble Eriksen Søreide invitert på til Moskva av Lavrov, men corona-pandemien har hindret en slik gjenvisitt.

Den russiske utenriksministeren kalte de amerikanske styrkene i Norge for en «permanent rotasjon», og sa at det er i strid med Norges selvpålagte begrensning om ikke å ha utenlandske militære baser på norsk territorium.

– Norge er en nær nabo i nord, og vi har et godt naboforhold. Men dette kan øke den militære spenningen, sa Lavrov.

Russisk UD har også kommet med kritikk mot at en amerikansk ubåt besøkte Tromsø tidligere i mai.

les også NATO øver på missil-angrep fra Russland under Arktisk Råd-møtet

Må trene mer

Eriksen Søreide svarte Lavrov og sa at kritikken fra Russland var vel kjent. men også ubegrunnet:

– I motsetning til andre land har vi valgt å ikke ha fremmede styrker på vårt territorium. Det betyr at vi må trene mer med dem i fredstid. Og det gjør vi i full åpenhet, sa Eriksen Søreide til VG etter deres møte i Reykjavik.

Amerikanske hangarskip har imidlertid ikke vært lengre nord enn Vestfjorden de siste årene, sist var under NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018.

les også Gigantskip øver på å redde Norge fra angrep

Seiler på vilkår

Norge og USA har på forhånd avtalt betingelser for den norske deltagelsen med den amerikanske hangarskipsgruppen:

** Det norske fartøyet er kun underlagt begrenset amerikansk kommando mens det seiler i gruppen.

** Norge kan reservere seg fra deltagelse i aktiviteter som ikke er i tråd med norske interesser, og har om nødvendig muligheten til å ta tilbake kommandoen over fartøyet.

** Deltagelsen i Cooperative Deployment skal ikke gå utover Sjøforsvarets beredskap i norske farvann: I stedet for en fregatt vil Norge stille med forsyningsskipet KNM Maud i NATOs stående flåtestyrker fire måneder høsten 2021.