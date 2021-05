TILBYS FRIVILLIGE: Johnson & Johnson-vaksinen tilbys nå til frivillige dansker. Den samme ordningen får vi i Norge. Foto: DIRK WAEM / BELGA

Tusenvis i kø: Nå får danskene Johnson & Johnson-vaksinen

Tusenvis av dansker står i dag i kø for å få sitt første stikk av den omstridte Johnson & Johnson-vaksinen - som er skrotet av det danske og norske vaksinasjonsprogrammet.

Av Malene Birkeland

Publisert: Nå nettopp

Vaksinen tilbys nå frivillig i Danmark. Den samme ordningen får vi i Norge.

Danske TV 2 Nyheder melder om at tusener står i kø for å få sitt første stikk. De første frivillige mottar vaksinen i dag - og hopper lenger frem i køen, enn om de hadde gått gjennom vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinene AstraZeneca og Johnson & Johnson er skrotet fra FHIs vaksinasjonsprogram på grunn av blodpropp-bivirkninger. FHI ønsket heller ikke at vaksinene skulle tilbys frivillig utenfor programmet.

– Det var ganske fint

Selskapet Practio har ansvar for online-konsultasjonene - og å gi selve vaksinestikket.

Direktør i selskapet, Jonas Nilsen, sier til det danske mediet at hele 13.000 har registrert seg til digital forhåndskonsultasjon og at de i «prinsippet» er klare til å bli vaksinert.

DIREKTØR: Direktør i selskapet Practio, Jonas Nilsen. Foto: TIM BARSOE

Han håper å kunne vaksinere 5000 om dagen den kommende uken.

– Det var ganske fint, et ganske stille og rolig lite stikk, sa frivillige Mikael Hoier til Danmark Radio etter at han ble vaksinert.

Vaksinen ble satt ved Sønderbro Apotek i København.

Hoier er direktør i det danske firmaet Lowenco, som snart skal til India for å installere 20 fryseanlegg på en vaksinefabrikk.

VENTER PÅ VAKSINE: Dansker venter i vaksinekø i Danmark ved et vaksinasjonssenter i København. Dette bildet er tatt 12. april og er ikke av frivillige som mottar Johnson & Johnson-vaksinen. Foto: RITZAU SCANPIX

Ordningen fått kritikk

Den frivillige vaksinasjonsordningen har fått mye kritikk i Norge. Deriblant av legeforeningen, som mener det er på grensen til uforsvarlig behandling.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg har selv uttalt til VG at hun ikke ville tatt Johnson & Johnson-vaksinen.

I en undersøkelse utført av Respons Analyse for VG kom det nylig frem at én av fem nordmenn er positive til å ta Johnson & Johnson-Vaksinen.

FHI har vært imidlertid vært tydelige på at risikoen for bivirkninger er høyere enn gevinsten av å ta vaksinen, og har understreket at tallene fra USA, som har brukt vaksinen i utstrakt grad, er usikre.