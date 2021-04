UTVISER: Tsjekkias statsminister Andrej Babis mener russisk etterretning kan knyttes til en eksplosjon i et ammunisjonslager i 2014. Foto: MARTIN DIVISEK / EPA

Tsjekkia utviser russere: − Må ha gode grunner

18 ansatte ved den russiske ambassaden i Praha er utvist fra landet. Samtidg er to navngitte russiske agenter etterlyst for en eksplosjon i et tsjekkisk ammunisjonslager i 2014.

I 2014 mente tsjekkiske politimyndigheter at eksplosjonen «sannsynligvis ikke var et uhell», skrev Radio Prague International den gang.

Aleksander Petrov og Ruslan Bosjirov er aliasene til de to etterlyste GRU-offiserene. De navngitte agentene kobles til en eksplosjon i et militært ammunisjonslager i Moravia i 2014. De har tidligere blitt knyttet til forgiftningen av eks-diplomaten Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i England i 2018.

– Tsjekkiske myndigheter utviser 18 ansatte ved den russiske ambassaden på grunnlag av mistanke om at russiske myndigheter var involvert i en eksplosjon i et ammunisjonslager i 2014, sa den tsjekkiske statsministeren Andrej Babis lørdag kveld, ifølge Reuters.

ETTERLYST: Tsjekkiske myndigheter mener Aleksander Petrov og Ruslan Bosjirov kan knyttes til eksplosjonen i 2014. Foto: Metropolitan Police / PA Wire

– Overrasket

Seniorforsker og Russland-ekspert ved NUPI, Jakub M. Godzimirski, er overrasket over den drastiske utvisningen.

– Tsjekkia har sjelden vært særlig kritiske mot Russland politisk sett. Statene har til dels gode relasjoner, så det kommer som en stor overraskelse at de har valgt å utvise 18 russiske diplomater nå, sier Godzimirski overfor VG. Han legger til:

– Tsjekkia og Russland har alltid hatt et spesielt forhold. Det er store russiske investeringer i Tsjekkia, særlig i eiendom.

Godzimirski tror Moskva vil svare tsjekkerne på kontant vis.

– Først må de sjekke om det i det hele tatt er 18 tsjekkiske diplomater i Moskva, og så man må regne med at de blir utvist alle sammen.

NUPI-forskeren kjenner ikke detaljene i saken, men han tsjekkiske myndigheter sjelden handler overilt.

– Jeg regner med at når tsjekkiske myndigheter velger å ta et slikt skritt så må de ha gode grunner for å gjøre det. Tsjekkia er en del av NATO og jeg regner med at de har informert sine allierte på forhånd, sier Godzimirski.

– Hva vil skje fremover?

– Nå vil det sikkert komme en del anklager mot Russland, og så vil russerne sikkert be om forklaringer og konkrete bevis, sier Godzimirski.

Internasjonalt bakteppe

Godzimirski mener både situasjonen i det østlige Ukraina og snakk om et toppmøte mellom USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin kan sees i lys av utvisningene.

– Jeg tror ikke dette er direkte koblet, men det er en del av et større bilde. Russland oppfattes som en sikkerhetspolitisk trussel i Tsjekkia og vesten, påpeker forskeren.

– Hvorfor skulle russerne ha stått bak en eksplosjon når landene hadde gode relasjoner?

– Godt spørsmål. Tsjekkia er en del av NATO akkurat som Norge. Hvis man leser offisielle russiske uttalelser om deres verdensbilde er NATO fiende nummer én. Alt som kan svekke NATO vil på mange måter være i Russlands interesse, sier Godzimirski.