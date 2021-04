Aleksej Navalnyj fotografert i retten i 2018. Foto: Dmitry Serebryakov / TT NYHETSBYRÅN

Russisk finanstilsyn: Navalnyjs stab på liste over «terrorisme og ekstremisme»

Det russiske finanstilsynet har satt Aleksej Navalnyjs stab på listen over organisasjoner som er involvert i terrorisme og ekstremisme.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er tilsynets egen hjemmeside, Rosfinmonitoring, som melder dette fredag.

Dette blir gjort i påvente av at domstolen tar en avgjørelse om Aleksej Navalnyjs anti-korrupsjonsfond FBK skal stemples som «ekstremistisk», melder TV-kanalen Dozjd.

Fra før er Navalnyj-fondets arbeid stanset av retten – også det i påvente av dom i saken om fondet skal stemples som «ekstremistisk» og dermed bli ulovlig i Russland. Fra før er organisasjoner som IS og al-Qaida på denne listen.

FBK hevder på Twitter at avgjørelsen fra finanstilsynet ikke er reell:

– En slik organisasjon og juridisk person eksisterer rett og slett ikke. Hvordan kan en ikke-eksisterende organisasjon inngå i det offisielle registeret, spør stiftelsen.

Myndighetene mener at Navalnyjs folk «skaper betingelser for å endre den konstitusjonelle orden» og muligheten for en «farget revolusjon».

Tidligere fredag ble en av advokatene som forsvarer Navalnyjs fond i denne saken, Ivan Pavlov, pågrepet. Ifølge Vedomosti var det etterretningstjenesten FSB som hentet inn advokaten. Pavlov tilhører gruppen «Komanda29», som er uavhengige advokater og journalister. Han anklages for å ha utlevert hemmelig etterforskningsmateriale.

Torsdag kunngjorde Navalnyjs nære medarbeider Leonid Volkov at de hadde lagt ned virksomheten inntil videre - etter krav fra retten. Alt dette er i påvente av en endelig dom.

Volkov sa samtidig at det er umulig å opprettholde driften hvis organisasjonen blir stemplet som «ekstremistisk».

Rettssaken om ekstremisme foregår bak lukkede dører. Kreml-kritiker Navalnyj var imidlertid med på videolink til en annen rettssak som han er involvert i, torsdag.

Navalnyj tilbrakte flere måneder i rehabilitering i Tyskland etter å ha blitt forgiftet med nervegiften novitsjok i august i fjor. Da han kom tilbake til Russland i januar, ble han pågrepet på flyplassen. Senere omgjorde domstolen en tre og et halvt års betinget dom mot Navalnyj til fengsel. Han soner nå dommen i en straffeleir, der han nylig gjennomførte en 24 dager lang sultestreik.