Trump-spekulasjoner: Tror Biden bruker dop

President Donald Trump går nok en gang lagt i å anklage Joe Biden for å bruke prestasjonsfremmende midler.

Det er i et intervju med Jeanine Pirro i Fox-programmet «Justice with Judge Jeanine» Trump kommer med uttalelsen.

– Jeg tror det er mulig, eller sannsynlig, at det er dop involvert. Det er det jeg hører, jeg mener, det er mulig dop. Jeg vet ikke hvordan man kan gå fra å være så dårlig at du nesten ikke kan fullføre en setning ..., sier Trump om Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, og fortsetter:

– Du så noen av de debattene med mange folk på scenen. Han var, jeg mener, jeg pleide å si: «Hvordan er det mulig at han har fremgang». Han vant bare fordi Elizabeth Warren ikke trakk seg, hadde hun trukket seg, hadde Bernie Sanders vunnet «supertirsdagen» og alle statene. Da ville du hatt Bernie istedenfor Biden, sier han i intervju som ble sendt på Fox natt til søndag.

Trump kommer med de oppsiktsvekkende påstandene uten å presentere noen form for dokumentasjon eller kilder på at dette skal være tilfelle. Noe han selv også tidligere har bekreftet.

I et intervju med Washington Examiner i slutten av august sa han at han ikke har noe grunnlag, annet enn sine egne observasjoner, for spekulasjonene.

– Alt jeg kan si er at jeg er ganske god til sånt. Jeg ser, og jeg har sett ham i debatter mot forskjellige persone, han var nær inkompetent, om ikke inkompetent. Mot Bernie var han normal, og jeg spør: «Hvordan skjedde det?», sier han i intervjuet.

Joe Biden har ikke kommentert påstandene fra president Trump.

DEBATT: Joe Biden og Bernie Sanders. Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

Ifølge The Guardian kommer Trumps påstander rett etter at hans sønn, Donald Trump jr., nektet for å ha brukt kokain før hans tale under Republikanernes landsmøte.

I intervjuet med Washington Examiner uttalte også Trump at han vil be om at både han selv og Biden doptestes før den første debatten mellom de to 29. september. De møtes også til debatt 15. og 22. oktober, før presidentvalget 3. november.

– Gå tilbake og se noen av de debattene. Han visste ikke hvor han var. Og plutselig, jeg vil ikke si han ble god, ble han normal. Jeg forstår ikke hvordan. Jeg vet ikke om han er bruker det eller ikke, men noen sa til meg at han må bruke prestasjonsfremmende midler. Jeg vet ikke om det er sant eller ikke, men jeg vil be om en doptest. Begge kandidatene, meg også.

