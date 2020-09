16 drept og over hundre skadet etter harde kamper i Aserbajdsjan

Armenske separatister i regionen Nagorno-Karabakh melder at 16 av deres tjenestemenn er drept og over hundre skadet, etter kamper mellom separatistene og aserbajdsjanske styrker.

Oppdatert nå nettopp

Det melder kilder i regionen til Reuters.

Separatister i Nagorno-Karabakh erklærte søndag full militær mobilisering og har bedt befolkningen gjøre seg klar til krig. Ifølge nyhetsbyrået DPA er samtlige innbyggere over alderen 18 år gitt beskjed om å gjøre seg klar til å krige.

De armenske separatistene, som har kontrollert enklaven siden 1994 og ønsker å innlemme regionen i Armenia, meldte søndag morgen at aserbajdsjanske styrker bombet både frontlinjen og byen Stepanakert.

Separatistene sa også at de hadde skutt ned to aserbajdsjanske kamphelikoptre etter at bombingen begynte. Myndighetene i Aserbajdsjan har innført unntakstilstand og portforbud i flere regioner etter kamphandlinger, melder Reuters.

Flere internasjonale aktører har gått ut og fordømt kamphandlingene, og bedt om en umiddelbar våpenhvile. EU gikk senest ut og anmodet partene om å gå til forhandlingsbordet.

Begge parter skylder på hverandre, og den armenske statsministeren Nikol Pashinyan har uttalt på Facebook at angrepet startet fra aserbajdsjansk side.

– Hele ansvaret for dette ligger på aserbajdsjansk side, sier en talsperson for det armenske forsvarsdepartementet.

les også Aserbajdsjan med ensidig våpenhvile i Karabakh

ØDELAGT: Et røykteppe omgir det som angivelig skal være en aserbajdsjansk stridsvogn i Nagorno-Karabakh-regionen. Foto: Reuters

– Sivile tap

Få timer senere erklærte separatistenes presidentskap full militær mobilisering og ga beskjed om at det nå er regionens krigslover som gjelder.

Regjeringen i Aserbajdsjan sa på sin side at de armenske separatistene angrep først, og at det dreide seg om et motangrep. Begge parter har også meldt om at sivile liv har gått tapt.

– Det er rapportert om døde og sårede blant sivile og soldater, opplyses det i en melding fra presidentens kontor i Aserbajdsjan.

Armenias statsminister Nikol Pasjinian maner til samhold og kampånd.

– La oss stå fast bak vår stat, vår hær, og vi vil vinne. Lenge leve den armenske hæren, skriver han i en melding på Facebook.

HEVDER Å HA BLITT ANGREPET: Den armenske statsministeren Nikol Pasjinian sier Aserbajdsjan iverksatte luftangrep mot regionen. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kreml

Årelang konflikt

Separatistene kontrollerer den hovedsakelig armenskbefolkede enklaven, men den er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan.

– Det internasjonale samfunnet har aldri anerkjent Armenia som den som har rettmessig rett til å kontrollere Nagorno-Karabakh, og ifølge internasjonal lov så er det Aserbajdsjan som egentlig skal kontrollere området, sier Berit Lindeman, som er avdelingsleder for Øst-Europa og Sentral-Asia i Den norske Helsingforskomité til VG.

Hun har bodd og jobbet i perioder i Aserbajdsjan og er ekspert på menneskerettighetssituasjonen i landet.

ASERBAJDSJAN-KJENNER: Berit Lindeman er avdelingsleder for Øst-Europa og Sentral-Asia i Helsingforskomiteen og betegner situasjonen i Nagorno-Karabakh som «fastlåst». Foto: Den norske Helsingforskomité

Fakta om Nagorno-Karabakh En region i Aserbajdsjan like ved grensen til Armenia, der det bor om lag 145.000 mennesker, nesten alle er etniske armenere.

Internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men siden 1994 har armenske separatister hatt kontrollen over området.

Til tross for armensk dominans var Nagorno-Karabakh en del av Aserbajdsjan i sovjettiden.

I 1988 prøvde det lokale parlamentet å få området lagt under Armenia, noe som førte til krig i 1991 da Sovjetunionen falt fra hverandre.

Rundt 30.000 ble drept, og over én million mennesker ble drevet på flukt under krigen. Tre av fire flyktninger er aserbajdsjanere.

Armenskstøttede separatister sikret seg kontroll over Nagorno-Karabakh og flere omkringliggende regioner.

Våpenhvile ble inngått i 1994, men ingen fredsavtale. Områdets status er fortsatt uavklart.

Flertallet av befolkningen både i Armenia og Nagorno-Karabakh er kristne og tilhører den armensk-ortodokse kirken. I Aserbajdsjan er flertallet av innbyggerne muslimer. Kilde: NTB Vis mer

Nagorno-Karabakh var fra 1988 til 1994 rammet av en krig med etniske armenere støttet av Armenia på den ene siden og aserbajdsjanske styrker med støtte fra tsjetsjenske og afghanske krigere på den andre.

Lindeman forteller at området lenge har vært omstridt og at det har vært steile fronter mellom de to landene siden krigen tok slutt.

– Det er en ekstremt fastlåst situasjon og det har vært helt umulig å komme fram til en forhandlet løsning, sier hun.

Aserbajdsjan-kjenneren sier det vil være spennende å se hva som skjer videre.

– Sjansen for en fullskala krig er stor og begge parter har rustet opp, sier Lindeman.

TALER: Aserbajdsjan president Ilham Alijev holdt søndag en tale hvor han adresserte oppblussingen av konflikten i Nagorno-Karabakh. To aserbajdsjanske kamphelikoptre skal ha blitt skutt ned av armenske separatister. Foto: Azerbaijan's Presidential Press Office/AP

Tyrkia støtter Aserbajdsjan

Flere land reagerer sterkt på opptrappingen av konflikten mellom Aserbajdsjan og Armenia. Både EU, Frankrike og Russland har bedt partene om å inngå våpenhvile.

– Jeg ber om at konfliktens parter umiddelbart stanser alle fiendtlige handlinger, spesielt granatangrepene mot landsbyer og byer, sier Tysklands utenriksminister Heiko Maas.

Også pave Frans har bedt om at kampene opphører og uttrykt sterk bekymring for den voldelige utviklingen.

Tyrkia, som tradisjonelt regnes å være en nær alliert av Aserbajdsjan, gikk på sin side hardt ut mot armenske separatister.

– Vi vil støtte våre aserbajdsjanske brødre med alle våre midler i deres kamp for å beskytte sin territorielle integritet, sier Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar.

STØTTER ASERBAJDSJAN: Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar. Foto: Turkish Defense Ministry

Anklaget for etnisk rensing

Den seks år lange krigen startet etter at en nyopprettet folkevalgt forsamling i enklaven erklærte at den ville slutte seg til Armenia i 1988. Flertallet av innbyggerne er kristne armenere.

Avgjørelsen ble fordømt av enklavens aserbajdsjanske mindretall, hvor de fleste er muslimer. I en påfølgende folkeavstemning stemte flertallet av regionens innbyggere for selvstendighet.

Dette førte til sammenstøt mellom de to etniske gruppene, der begge anklaget hverandre for etnisk rensing.

Ved Sovjetunionens oppløsning i 1991 brøt det ut full krig. Med støtte fra Armenia lyktes armenerne i Nagorno-Karabakh å ta full kontroll over regionen og flere omkringliggende regioner. Om lag 800.000 aserbajdsjanere ble drevet på flukt.

Publisert: 27.09.20 kl. 10:06 Oppdatert: 27.09.20 kl. 16:52

Les også