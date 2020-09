Natt til onsdag brant Moria-leiren ned. 13.000 flyktinger mistet sine hjem. VG var onsdag formiddag inne i den utbrente leiren på den greske øya Lesvos. Der møtte vi mennesker som har mistet alt. Onsdag kveld brenner det igjen.

Historiene fra marerittnatten: Slik flyktet de fra flammene i Moria

Det stiger fortsatt røyk opp fra bakken da VG ankommer Moria.

Nesten alt av telt, bygninger og trær er forvandlet til aske og sot. Lukten er stram og det er vanskelig å puste vanlig.

Flere fortvilte beboere går gjennom de utbrente restene av teltene og containerne de bodde i, for å lete etter sine eiendeler. Menneskene her har ingen mat, ingen vann og ingen sted å bo.

Sahida Hussain (25) og ektemannen Meqbool Hussain (30) med familien. Foto: Jenny Tsiropoulou, VG

Blant de vi møter er Sahida Hussain (25), som er gravid i syvende måned og har tre barn fra før med ektemannen Meqbool Hussain (30).

Natt til onsdag kunne hun lukte noe som minnet om brann.

– Da vi så flammene komme mot oss, tok vi tak i barna våre og startet å løpe oppover i åsen, sier hun til VG.

Familien forteller at de tilbrakte hele natten, livredde, under noen oliventrær i høyden, mens barna skrek.

– Vi måtte løpe ut, så vi rakk ikke å ta med noe. Vi har ikke sko, klær til barna, alt er brent, alt er over, sier hun videre.

Paret sier de valgte å ta seg hele veien fra Pakistan til Hellas, i håp om å skape et bedre liv for seg og barna. Nå sitter de i veienkanten utenfor den nedbrente leiren og aner ikke hva som vil skje med dem.

– Min datter spør meg hele tiden: «Hvor er huset vårt? Hvor er min sykkel?» Jeg vet ikke hvor barna våre skal sove i natt, sier hun.

13.000 mennesker bodde før onsdagens brann i Moria, Europas største flyktningleir. Slik ser den ut nå. Nå er menneskene her uten tak over hodet. En majoritet av beboerne er mennesker som har flyktet fra krig i blant annet Afghanistan og Syria, mens andre kommer fra andre land i håp om å søke et bedre liv i Europa. FN har lenge før brannen beskrevet situasjonen i Moria som kritisk og den humanitære situasjonen har lenge vært helt ute av kontroll. Etter onsdagens brann er forholdene ulevelige. Opp mot 75 prosent av leiren er ødelagt i brannen.

19-åringen Abdi har brekt benet og sitter i rullestol, så da flammehavet nærmet seg i Moria-leiren natt til onsdag, visste han at livet sto i fare.

Han og vennene måtte tenke raskt.

Abdi ble lagt på et teppe og to venner løftet han opp med skuldrene og løp i sikkerhet.

– Vi følte at våre liv var i fare og vi var veldig redde for å dø, sier Abdis venn Jama, da VG møter de to i den utbrente leiren onsdag formiddag.

Abdi og Jama fotografert på dagen etter brannen. Foto: Jenny Tsiropoulou, VG

De to vennene Abdi og Jama kom fra krigsherjede Somalia til den greske øya Lesvos for ett år siden, og nå aner de ikke hva de skal gjøre. De har ingen steder å sove.

– Moria var alltid et farlig sted, folk her drakk og slåss med kniver. Nå, i tillegg til alt, er hjemmet vårt brent ned, maten vår, klærne våre, alt er borte, sier Jama.

Det er nå erklært unntakstilstand på Lesvos. Menneskene som bor i leiren holdes sperret inne av politiet. En svært stor andel av menneskene i leiren er barn. Ifølge Hellas' migrasjonsminister skal leiren ikke bygges opp igjen, men erstattes av andre lukkede leire.

Aysha er 19 år og har flyktet fra krigherjede Kongo. Hun sier hun dro for komme seg vekk fra et tvangsekteskap.

Hun trodde livet i Europa skulle bli enklere enn livet hjemme, men det ble det ikke.

Natt til onsdag løp hun for livet fra flammene i en leir hun ikke har lov til å forlate.

Hun og venninnene forteller at en av mennene de kjente nylig ble knivstukket til døde i leiren. I natt la de på flukt vekk fra Moria, men de ble stoppet av politiet og bedt om å returnere.

– I dag har myndighetene kommet for å hente ut de enslige mindreårige barna, men hva med oss kvinner som er alene? Alle kvinner her er livredde. Vi tør ikke engang å sove alene i teltene våre i frykt for voldtekt, men nå sover vi bare under noen trær, sier hun til VG.

Aisha avslutter:

– Jeg angrer hver eneste dag i livet på at jeg kom hit.

Aisha (med rød maske) sammen med vennene som reddet seg ut av leiren natt til onsdag. Foto: Jenny Tsiropoulou, VG

Publisert: 09.09.20 kl. 21:57

