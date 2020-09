– Trump kommer til å rive Biden i fillebiter

CLEVELAND, OHIO (VG) Dennis Hodges (50) har kjørt hele veien fra Dallas, Texas for å selge Trump-effekter i Cleveland foran årets første presidentdebatt. Han tror på «et blodbad».

– Jeg tror Trump kommer til å bite seg fast i Biden, og han kommer ikke til å slippe taket. Han kommer til å rive ham i fillebiter. Det blir et blodbad, sier Hodges når VG møter ham i gatene utenfor der de to presidentkandidatene i natt holder den første av tre presidentdebatter.

Også eksperter VG har snakket med tror på en aggressiv debatt med høyt konfliktnivå.

Normalt under disse debattene, som ofte blir arrangert på universiteteter, kryr det av mennesker og arrangementer som viser sin støtte til de to som skal møtes på scenen.

I år er det annerledes på grunn av coronastiuasjonen. I formiddagstimene, lokal tid, var det rolig i gatene rundt debattlokalet.

Rundt midnatt norsk tid, tre timer før debatten sparkes i gang, begynner det å komme noe flere folk for å vise sin støtte til sin kandidat.

Det er mye politi rundt debattarenaen og nasjonalgarden er også på plass. Flere gater er også sperret av av sikkerhetsmessige årsaker.

POLITI: Store politistyrker er på plass utenfor debattlokalet i Cleveland, Ohio. Foto: Thomas Nilsson / VG

Bare en håndfull folk hadde møtte opp for å vise sin støtte til en av kandidatene. Dennis Hodges var en av dem.

– Jeg tror ikke Biden har en sjanse. Han er ikke ved sine fulle fem. Jeg tror han går på medisiner for å håndtere disse tingene, sier han, og gjengir med det påstander Donald Trump har kommet med gjentatte ganger uten noen form for bevis.

Biden-kampanjen har også nektet for dette.

TRUMP-MANN: Dennis Hodges støtter den sittende presidenten. Foto: Thomas Nilsson / VG

Skylder coronakrisen på Trump

Kirurgen Susan Stephens går også rundt i gatene, slepende på en tralle med skjeletter i og bærende på en plakat som forteller om over 200.000 coronadøde amerikanere. Hun forteller at hun vil få frem hvor dårlig hun mener presidenten har håndtert viruset.

– Det trengte ikke vært så mange døde. Det er fullstendig hans feil at det er slik, sier hun.

LEGE: Susan Stephens mener presidenten må stå til ansvar for at så mange har mistet livet av coronaviruset i USA. Foto: Thomas Nilsson / VG

Stephens sier at hennes forventing til debatten er at «Trump vil vise sitt sanne jeg», og at folk skal innse at coronasituasjonen ikke blir bedre om Trump blir gjenvalgt.

– Og så håper jeg at Biden får vist frem hvem han er. En mann med karakter som bryr seg om folk, og at han bryr seg om de 200.000 som har mistet livet.

Også Debbie Clawson (60) støtter Biden. Hun håper at han kan bevise at han ikke er dement, slik Trump liker å fremstille ham.

– Jeg er ikke så redd for at Trump skal dominere debatten for mye. Biden har selvtillit, så jeg tror han kommer til å klare seg fint, sier hun.

HÅPER PÅ BIDEN: Debbie Clawson t-skjorte avslører at hun ikke er Trump-tilhenger. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ikke overrasket over skattesak

På spørsmål om hva hun synes om de siste dagers avsløring fra New York Times om at Trump knapt har betalt føderal inntektsskatt de siste 15 årene svarer hun at hun overhode ikke er overrasket.

– Hadde han ikke hatt noe å skjule, så hadde han vist frem skattepapirene sine for lenge siden, sier hun.

Trump kaller det hele «fake news» og hevder han betaler skatt. Han har i flere år sagt han skal vise frem selvangivelsen straks han lenger ikke er under bokettersyn av skattemyndighetene. Kritikerne mener det er en unnskyldning som ikke er god nok, og påpeker at han uansett kunne vist bare akkurat den biten som viser hva han har betalt i skatt.

Joe Biden delte sine skattetall i dag.

Dennis Hodges mener på sin side at presidenten fortjener å betale mindre i skatt.

– En president som donerer bort lønnen sin, noe jeg aldri har hørt noen gjøre før, fortjener skattelette, er hans kommentar.

Det til tross for det fleste årene New York Times har gått gjennom handler om før han ble president.

Skylder på Kina

Like utenfor pressesenteret i Cleveland har 78 år gamle Robert Kunst fra Florida strategisk satt seg ned med sine plakater, den ene forteller at Hillary Clinton var en katastrofe, men at Joe Biden er enda verre.

Gjennom dagen har han fått mye medieoppmerksomhet ettersom nesten samtlige journalister går forbi han. Plasseringen hans er neppe en tilfeldighet. Han forteller VG at han har vært på 185 ulike Trump-arrangementer de siste fem årene.

Nå er han forbannet på folk som Susan Stephens, som gir presidenten skylden for at så mange har mistet livet av coronaviruset.

– Det er Kina som står bak. Dette er deres skyld, mener han, og gir uttrykk for at Demokratene driver urent spill for å legge skylden på Trump.

– Jeg tror han vinner valget likevel, men jeg er nervøs fordi de driver med så mye ufint, sier Kunst, som opplyser at han er registrert demokrat, men ikke har stemt på noen av deres presidentkandidater siden Bill Clinton på 90-tallet.

Publisert: 29.09.20 kl. 23:35 Oppdatert: 29.09.20 kl. 23:56