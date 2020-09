forrige













fullskjerm neste Familien Marcelino Rocha, Hector Rocha og Dora Negrete får her se ødeleggelsene i område rundt sitt hjem torsdag.

Over en halv million har evakuert: – Aldri sett slike ødeleggelser før

Over en halv million mennesker i Oregon har evakuert sine hjem etter massive branner. Torsdag fikk noen returnere til sine nedbrente hjem for å se ødeleggelsene.

– Jeg har aldri sett slike ødeleggelser før. Jeg vet ikke hvordan man skal komme seg over noe som dette, sier Jerry Walker til nyhetsbyrået AP.

Kun iført pysjamas måtte han evakuere hjemmet sitt i byen Phoenix på kort varsel. Det eneste han fikk tid til var å ta med seg noen penger. Han vet fortsatt ikke hvordan det gikk med leilighetskomplekset han var boende i.

Også Washington og California er preget av kraftige branner.

I delstaten Washington mistet en ett år gammel gutt livet tidligere i uken, mens fire personer er bekreftet døde i Oregon. Guvernør Kate Brown sier under en pressekonferanse torsdag at myndighetene tror et ukjent antall mennesker har mistet livet, skriver lokalavisen The Oregonian.

ØDELEGGELSER: Her ser Jerry Walker ut over områdene hvor han jobber. Område bak Walker er Coleman Creek Estates som er fullstendig nedbrent. Foto: AP

Bildekk smeltet

Flere av de som evakuerte i Phoenix ble geleidet til store parkeringsplasser for å overnatte der i bilene sine. Etter en natt i uvisshet og frykt for hva som ventet dem, returnerte de til hjemmene sine med sekker for å samle sammen hva enn som overlevde de massive brannene.

Jonathan Weir måtte også evakuere fra Phoenix. Han beskriver flammer så høye som ni meter over bakken. Han kjørte avgårde da brannene nærmet seg og dekkene på bilen hans begynte å smelte ved innkjørselen til en parkeringsplass.

Hjemmet hans, samt flere av de omlag 4000 hjemmene i byen, overlevde ikke brannene.

– Det var flammer over gaten, det var flammer til høyre for meg og det var flammer til venstre for meg. Jeg så alt brenne, sier Weir til en reporter ifølge AP.

BRENT: Tåken fra røyken ligger tett over Medford Estates i delstaten Oregon. Foto: ADREES LATIF / X90022

Omlag 600 nedbrente hjem

FEMA (Federal Emergency Management Agency) er USAs katastrofedirektorat. De har ansvar for å håndtere katastrofer og bidrar med bistand til gjennoppbygging etter katastrofer som det flere amerikanere nå opplever.

De opplyser til AP at omlag 600 hjem er nedbrent av brannen som startet i Ashland og spredde seg til Phoenix.

Guvernøren i Oregon forteller at mer enn 3,6 kvadratkilometer har vært berørt av brann i løpet av de siste tre døgnene. Hun forteller at antall døde ikke er sikkert.

Publisert: 11.09.20 kl. 09:49 Oppdatert: 11.09.20 kl. 10:04

