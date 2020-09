FRIVILLIGE: Tre av de frivillige som satte sammen Biden/Harris-skilt da VG besøkte Demokratenes valgkontor i Luzerne fylke forrige uke. Foto: Thomas Nilsson / VG

Derfor vurderer de fremdeles både Trump og Biden

WILKES-BARRE, PENNSYLVANIA (VG) For de fleste amerikanere er minst en av presidentkandidatene helt utenkelig å stemme på. Andre vurderer fremdeles begge to.

– Med så ulike kandidater som Joe Biden og Donald Trump er det vanskelig å forstå at noen ikke har bestemt seg for hvem de skal stemme på. Jeg kunne forstått om valget sto mellom en av kandidatene, eller å la være å stemme, men jeg klarer ikke å begripe at man fremdeles kan vurdere begge to som aktuelle, sier Karthy Bozinski til VG.

Hun er demokratenes lokallagsleder i Luzerne fylke i delstaten Pennsylvania. Dette er et av de fylkene politiske nerder i vippestaten følger med argusøyne. Både i 2008 og 2012 fikk demokraten Barack Obama flest stemmer her.

Men noe skjedde i 2016. Donald Trump feide Hillary Clinton av banen i Luzerne. Han fikk nesten 20 prosent flere stemmer enn henne. Det utgjorde nesten 26.000 faktiske stemmer. I hele Pennsylvania vant han med bare rundt 44.000 av over 6 millioner stemmer.

Valget i år er også ventet å bli jevnt. Da blir hver eneste stemme viktig. Nå i midten av september ligger Joe Biden et lite hestehode foran Trump på meningsmålingene.

Dersom presidenten skal vinne her igjen kan han derfor virkelig trenge støtten til de fire prosentene, som ifølge en måling Monmouth University presenterte i starten av måneden, som så langt ikke har bestemt seg.

Fra Trump til tvil

På torget i sentrum av Wilkes-Barre, Luzernes største by med rundt 40.000 innbyggere, møter VG to av disse. Både Gaetano Buonsante (23), som jobber for et forsikringsselskap og Peter Gagliardi (65), som jobber i dagligvarebutikk, stemte på Trump i 2016.

Begge sier de var i tvil også for fire år siden, men til slutt var det troen på at Trump var den beste for landets økonomi som ble tungen på valgskåla.

– Og han gjorde en god jobb lenge. Økonomien gikk oppover og arbeidsledigheten nedover, sier Gagliardi.

Buonsante er enig:

– Men det har endret seg de siste månedene, så nå er jeg usikker, innrømmer han.

VELGER: Gaetano Buonsante sier han liker at vanlige folk er politisk ukorrekte, men mener landets ledere ikke kan være det. Det er en av grunnene til at han er usikker på om han skal stemme på Donald Trump i år. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump på økonomi – Biden på moral

Selv om vi møter dem hver for seg svarer de påfallende likt når VG utfordrer dem på hvordan det er mulig å vurdere og stemme på to så ulike kandidater.

De sier de har størst tro på at Trump igjen er den som kan få økonomien på fote når man har fått kontroll på coronaviruset. Men så er de i tvil om han er den rette til å få kontroll på pandemien som så langt har tatt livet av nesten 200.000 amerikanere og skutt arbeidsledigheten i været.

De gir også uttrykk for at de tror Biden er en bedre kandidat når det kommer til sosiale spørsmål de er opptatt av. Begge trekker frem de pågående Black Lives Matter-protestene. De er skuffet over hvordan presidenten har håndtert disse.

– Jeg føler dette er et øyeblikk i vår historie vi må gripe, slik vi kan få mer likhet for alle. Jeg tror Joe Biden vil gjøre en bedre jobb der. Selv om jeg ikke alltid er enig med politikken hans, synes jeg hans moral er mer lik min egen, sier 23 år gamle Buonsante.

– Jeg tror Biden er bedre egnet til å samle vårt splittede land igjen. Han viser for eksempel støtte til både politiet og de som er offer for politibrutalitet, sier 65 år gamle Gagliardi.

VELGER: Peter Gagliardi trekker frem Trumps utenrikspolitikk som noe av det han like med presidenten. Hvem som får hans stemme i november har han likevel ennå ikke bestemt seg for. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vil se debattene

Han mener det ikke er så unaturlig å vurdere begge kandidater, selv når de er ulike.

– Jeg vurderer begge fordi alle valg handler om fordeler og ulemper. Ingen av kandidatene er perfekte, men i et demokrati er det vår plikt å bruke stemmeretten. Som velgere er det også vår jobb å vurdere dem opp mot hverandre før man bestemmer seg. Da må man gjøre en innsats for å finne ut hvem som har mer positive sider enn negative sider, sier Gagliardi.

Han tror de tre kommende presidentdebattene vil bli avgjørende for hvilke side de faller ned på. Det samme sier Buonsante:

– Dersom Biden viser gode planer for ting som et mer rettferdig rettssystem og støtte til boliger for fattige folk, så går jeg trolig for ham. Men ser jeg ikke en klar plan, så må jeg gå for det jeg tror er best for de i familien som driver næringsliv. Da blir det Trump.

– Kan det skje at du ikke bestemmer deg før du står i valglokalet?

– Jeg tror ikke det. Og jeg håper ikke det. Men samtidig er jeg en ubesluttsom type, så hvem vet, sier 23-åringen.

– Vi får se når jeg tar en avgjørelse. Kanskje må jeg bare be en bønn og følge samvittigheten, sier 65-åringen på samme spørsmål.

DEMOKRATENES KONTOR: Kathy Bozinski (t.h.) tror valget i Pennsylvania blir jevnt, men håper selvsagt at hennes kandidat drar seieren i land. Foto: Thomas Nilsson / VG

Gikk tom for skilt

Hva de to mennene faller ned på vil kunne være avgjørende for om Kathy Bozinski, demokratenes lokallagsleder, får en god dag 3. november, eller ei. Akkurat nå har hun troen på at de igjen skal kunne gjøre Pennsylvania blått, og dermed hjelpe til med å sørge for at Joe Biden blir USAs neste president.

– Det er en helt annen entusiasme for Demokratene her nå enn det var i 2016. Jeg blir nedringt av folk som ønsker å støtte oss, sier hun, og illustrerer det med hvordan de nylig gikk tomme for Biden-skilt folk kan komme å få for å sette opp i hagen sin.

REPUBLIKANERNES KONTOR: En mann er innom partiets kontor i Wilkes-Barre for å hente Trump-skilt til å sette opp i hagen. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Vi har rett og slett hatt problemer med å skaffe nok. Her om dagen måtte jeg ringe kontoret i et nabofylke for nødhjelp. De kom opp med 300 skilt på kvelden, som vi startet dele ut nesten morgen. Allerede klokken 16 var vi tomme igjen. Nå har vi heldigvis fått 2000 nye, ler hun, mens frivillige sitter rundt henne og monterer skiltene sammen.

VG gjorde flere forsøk på å komme i kontakt med republikanernes lokallagsleder i Luzerne, men han svarte ikke på noen av våre henvendelser. Ved et besøk til partiets valgkontor fikk vi beskjed om at det var ingen der som hadde tillatelse til å snakke med mediene.

Publisert: 20.09.20 kl. 16:24

