Amerikanske medier: TikTok-eier sier ja til Oracle-bud

Kort tid før Donald Trump har varslet at han vil gjøre alvor av truslene om et TikTok-forbud, skal appens kinesiske eiere ha bestemt seg de vil at skal ta over den amerikanske delen av virksomheten.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har det kinesiske selskapet ByteDance, som eier den populære videodelingsappen TikTok, akseptert selskapet Oracles tilbud om å kjøpe opp den amerikanske delen av virksomheten.

Også Wall Street Journal og nyhetsbyrået AP melder at ByteDance har valgt seg ut Oracle.

Hverken Oracle eller ByteDance har bekreftet opplysningene.

TikTok har rundt 800 millioner brukere globalt.

Selskapet Microsoft varslet tidlig sin interesse for å kjøpe opp TikTok i USA, men de melder natt til mandag at de har fått beskjed fra ByteDance om at deres bud er blitt avvist.

– Vi er sikre på at vårt tilbud ville ha vært bra for TikToks brukere, og at det samtidig hadde beskyttet nasjonale sikkerhetsinteresser, skriver Microsoft i en uttalelse.

USAs president Donald Trump har varslet at appen vil forbys i USA fra dersom den amerikanske virksomheten ikke kjøpes opp av et amerikansk firma innen 20. september.

Amerikanske myndigheter er bekymret for at brukerdata skal havne i feil hender. I en presidentordrene i august, sa Trump at TikTok utgjør en sikkerhetstrussel for USA fordi de potensielt kan brukes i kinesiske myndigheters kampanjer for å spre falsk informasjon. Trump viser også til at de samler inn data om brukerne.

– USA må ta aggressivt grep mot eierne av TikTok for å beskytte vår nasjonale sikkerhet, skrev han blant annet.

TikTok har blitt blandet inn i Kinas konflikter med flere land, og ble nylig forbudt i India, sammen med 58 andre kinesiske apper.

Selskapet bak appen, BydeDance, har flere ganger avvist anklagene om at de lagrer informasjon om amerikanske brukere i Kina, og at de deler opplysninger med kinesiske myndigheter.

I august saksøkte de amerikanske myndigheter for å få stanset forsøket på et forbud.

