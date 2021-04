VAKSINEKØ: En ansatt ved vaksinesenteret registrerer personer som skal vaksineres i den polske hovedstaden Warszawa torsdag. Foto: Marcin Obara / PAP

Vaksinekaos i Polen: Åpnet for vaksinering av alle over 40 ved et uhell

Torsdag krasjet det digitale vaksinesystemet i Polen, etter at alle over 40 år plutselig kunne registrere seg for å få vaksinetime.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Nå nettopp

Polske helsemyndigheter kunngjorde torsdag morgen at flere aldersgrupper skulle få tilbud om å få første vaksinedose.

Til nå har det kun vært personer over 60 år, noen yrkesgrupper og de med underliggende sykdommer som har kunnet registrere seg for å takke ja til coronavaksinen i landet.

– Antall registreringer av personer over 60 år har gått ned. Som varslet har vi derfor bestemt oss for å gi henvisninger til yngre personer som har fylt ut registreringsskjemaet, skrev vaksinemyndighetene på Twitter.

– Ikke en aprilspøk

Etter planen skulle det i løpet av april gradvis åpnes for at personer over 50 år kunne registrere seg. Men en feil gjorde at alle over 40 år fikk dette tilbudet samtidig – torsdag 1. april.

– Det ser ut til at også vaksinemyndighetene har kommet med en aprilspøk i dag, ved å gi vaksiner til personer i tilfeldige aldre, skrev Katarzyna Lubnauer, nestleder i det polske opposisjonspartiet Nowoczesna på Twitter.

– Dette er ikke en aprilspøk, svarte vaksinemyndighetene.

FOTBALLSTADION: Nasjonalstadion i Polen, Stadion Narodowy, fungerer nå som både vaksinesenter og feltsykehus for coronapasienter. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Etter noen timer uttalte sjef for vaksineprogrammet i Polen, Michal Dworczyk, at det hadde skjedd en feil. Da hadde allerede flere under 60 år fått tid for vaksinering. Noen hadde fått time allerede dagen etter.

– Noen i aldersgruppen 40 til 59 år er ved en feil registrert til å få vaksine i april. På grunn av dette stanser vi registreringen midlertidig. Det beklager vi, sa vaksinesjefen under et pressemøte.

Denne aldersgruppen vil bli prioritert først i mai, ifølge Dworczyk. De som allerede hadde fått time vil få tildelt et senere tidspunkt.

les også Store forskjeller: Slik brukes AstraZeneca-vaksinen i Europa

– Et enormt kaos

Den massive pågangen gjorde at hele systemet kneblet. Det førte blant annet til at helsepersonell måtte utsette planlagt vaksinering.

– Personer som allerede hadde fått time, fikk vite gjennom mediene at datoene ville bli endret, sier immunologen Pawel Grzesiowski til Reuters.

– Det er et enormt kaos, men også frustrasjon. Folk vil bli vaksinert, og så får de vite at de ikke vil bli det.

Til nå har 4,2 millioner innbyggere i Polen fått minst én vaksinedose.

VAKSINE: Noen yrkesgrupper er nå blant de prioriterte gruppene for vaksinering i Polen. Blant dem er ansatte i politi og forsvar. Foto: LESZEK SZYMANSKI / PAP

Smitterekord

Torsdag ble det også satt ny rekord i antall registrerte smittetilfeller i Polen, med hele 35.253 registrerte smittetilfeller.

Polen er et av 26 land i Europa som nå har stigende smittetrend, ifølge VGs oversikt.

Flere steder i landet nærmer sykehuskapasiteten seg bristepunktet. 31.955 personer med coronavirus er innlagt på sykehus fredag. Av disse får 3157 respiratorbehandling, ifølge det polske helsedepartementet.

Før påske ble det innført en tre uker lang nedstenging i Polen for å få bukt med smittespredningen. Det er ikke lov å samles flere enn fem personer, arrangementer er forbudt og restauranter, kultur- og fritidsvirksomheter og butikker må holde stengt med unntak av matbutikker, apoteker og lignende.