I RETTEN: David Pleoger er nå pensjonert, men var Derek Chauvins overordnede 25. mai i fjor. Foto: Court TV Pool

Floyd-rettssaken: Sjefen kritiserer Chauvins maktbruk

Derek Chauvins skulle ha fjernet kneet sitt fra nakken til George Floyd etter at sistnevnte stoppet gjøre motstand. Det sa en av Chauvins overordnede i retten i går.

Av Jostein Matre

David Pleoger inntok vitneboksen i rettssalen i Minneapolis for blant annet å fortelle om en telefonsamtale han hadde med politibetjenten Derek Chauvin like etter at George Floyd døde.

Da hadde Chauvin sittet med kneet sitt i nakken på Floyd i ni minutter og 29 sekunder.

– Etter at Mr. Floyd ikke lenger gjorde motstand mot politibetjentene kunne de ha stoppet å holde ham fast. Det er rimelig å bruke kneet i nakken på noen frem til de ikke lenger gjør motstand, men det skal stoppe når de ikke lenger er stritter imot, sa Pleoger, ifølge CNN.

TILTALT: Derek Chauvin var mannen som presset kneet mot nakken til George Floyd. Foto: Politiet

Pleoger var Chauvins overordnede da den fatale pågripelsen av Floyd skjedde i mai i fjor. Hendelsen utløste et voldsomt raseri i USA, og over hele landet ble det demonstrert mot politivold fra hvite politibetjenter mot landets svarte innbyggere.

Chauvin sitter nå tiltalt for drap på George Floyd.

Bekymret

Pleoger fortalte i retten at han ringte Chauvin etter selv å ha blitt oppringt av en bekymret kvinne på 911-nødsentralen. Hun hadde fulgt hendelsen via et overvåkningskamera.

– Hun ringte og sa at hun ikke ønsket å være en tyster, men hun hadde sett noe på kamera som hun syntes var bekymringsfullt, sa Ploeger, ifølge Washington Post.

Da han selv fikk kontakt med Chauvin kort tid etter skal politimannen ikke ha fortalt at han hadde sittet med kneet i nakken på Floyd i nesten 10 minutter. Han fortalte derimot at de hadde vært nødt til å «holde fyren nede», fordi han gjorde motstand da de forsøke pågripe ham.

Etter samtalen dro Pleoger selv til åstedet.

MISTET LIVET: George Floyd ble pågrepet mistenkt for å ha brukt en falsk dollarseddel. Foto: Christopher Harris / Christoper Harris

Heller ikke i en samtale han hadde med politibetjenten der fortalte Chauvin om kneet i nakken. Han skal derimot ha sagt at Floyd hadde lidd av et «medisinsk nødtilfelle», som førte til at han ble kjørt bort i ambulanse.

«Jeg tror han er død»

Først senere, da de to oppsøkte sykehuset sammen me Chauvins partner Tou Thao, for å sjekke tilstanden til Floyd at han fortalte om bruken av kne mot nakke.

– Han sa noe sånt som at han knelte på Floyd, eller på hans nakke, sier Pleoger.

Chauvin skal ikke ha sagt noe om hvor lenge dette pågikk.

Juryen fikk også høre vitnemål fra ambulansearbeiderne som etter hvert kom til åstedet. En av dem, Derek Smith, fortalte hvordan han sjekket pulsen og pupillene på Floyd mens Chauvin fremdeles satt med kneet på ham. Han kunne ikke finne noe puls.

– Jeg så mot partneren min, og sa «jeg tror han er død». På en levende person skulle det ha vært puls. Jeg kjente ingen.

Smiths kollega Seth Bravinder sa at han mistenkte at Floyd var død straks han så ham.