Amerikansk helsetopp frykter fjerde bølge: − Jeg er redd

Etter å ha kjempet smittetallene ned, stiger det igjen i USA. En følelsesladd smitteverndirektør ga mandag en dramatisk beskjed.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rochelle Walensky er direktør i det amerikanske smittevernbyrået CDC, og frykter at landet kan stå overfor en katastrofe: En fjerde bølge.

– Da jeg ble CDC-direktør for to måneder siden ga jeg dere et løfte: Jeg skal fortelle sannheten, selv om sannheten ikke er de nyhetene vi ønsker å høre, sa hun på en live-sendt pressekonferanse mandag.

– Nå er en av de gangene jeg må si sannheten og be og håpe på at dere vil lytte. Jeg skal nå kaste manus og reflektere over den følelsen jeg har av en nært forestående katastrofe (på engelsk: impending doom, journ.anm.).

– Vi har så mye å se frem til og så mye potensial. Vi har så stor grunn til håp, men akkurat nå er jeg redd, understreker CDC-direktøren.

Nå øker det igjen

USA passerte i går 30 millioner smittetilfeller og har kommet seg ned fra den kraftige tredje bølgen. De er et av de landene i verden som leder på vaksinering.

Men CDC-direktøren påpeker at syvdagerssnittet for både smittetilfeller, innleggelser og dødsfall har gått opp nå.

Når det har gått opp slik tidligere, har det bygget opp til en stor bølge, sier CDC-direktøren. Hun sammenligner situasjonen i USA med den situasjonen Tyskland, Frankrike og Italia var i for få uker siden.

– Jeg er bekymret for at vi nå ser en kraftig økning igjen, slik vi så i sommer og vinter, påpeker hun.

– Jeg ber dere om å holde ut

CDC-direktøren understreker: «Vi må forhindre en fjerde bølge». Hun ber hver og enkelt slå alarm i sitt lokalsamfunn, fra lokalpolitikere til religiøse ledere.

– Jeg vil så gjerne være ferdig. Vi er der nesten, men ikke helt ennå. Jeg ber dere om å holde ut, om å bli vaksinert når dere kan, så alle de vi elsker fortsatt vil være der når pandemien er over, sier Walensky.