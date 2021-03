FRA RETTEN: En rettstegning av Derek Chauvin mens han ser på video av hendelsen han nå sitter tiltalt for. Foto: JANE ROSENBERG / REUTERS

Vitne om politimann tiltalt for drap på George Floyd: − Han så så komfortabel ut

Åtte minutter og 46 sekunder. Et tidsintervall som har fått sin egen Wikipedia-side etter den fatale pågripelsen av George Floyd. Det skulle ha vært ni minutter og 29 sekunder.

Av Jostein Matre

Det kom frem på første dag av rettsaken mot den politimannen Derek Chauvin, som er tiltalt for drap på George Floyd.

En hendelse som for 10 måneder siden bokstavelig talt satte USA i flammer.

Over hele USA ble det i ukene etter at afroamerikanske Floyd døde, etter å ha hatt kneet til den hvite politimannen Chauvin i nakken, demonstrert mot politivold. «8:46» ble et symbol på denne brutaliteten. Det var tiden kneet presset mot nakken.

Ikke bare har «Eight minutes 46 seconds» sin egen Wikipedia-side, en rekke markeringer har også brukt dette tidsintervallet. Senest da Floyds familie satte seg ned på et kne i åtte minutter og 46 sekunder like før rettssaken startet denne uken.

TOK TIL KNEET: Familiemedlemmer av George Floyd, deres advokat Ben Crump og borgerrettighetsforkjemper Al Sharpton var blant de som satt med et kne i bakken i 8 minutter og 46 sekunder i forkant av at rettssaken startet denne uken. Foto: CRAIG LASSIG / EPA

9,29 i tre deler

Men tidsintervallet stemmer ikke. Det gjentok statsadvokat Jerry Blackwell en rekke ganger i sin åpningsprosedyre da rettssaken startet i Minneapolis i går.

– Dette er de tre viktigste tallene i denne saken, sa advokaten.

Det er beviser fra politimennenes kroppskamera som har ført til at tidsintervallet har økt.

Blackwell brøt ifølge CNN de ni minuttene og 29 sekundene ned i tre deler: Fire minutter og 45 sekunder der Floyd tryglet om hjelp. 53 sekunder der han fektet med armene fordi han fikk et illebefinnende. Og tre minutter og 51 sekunder der det ikke kom noen reaksjon fra ham.

George Floyd døde. Derek Chauvin er tiltalt for drap.

Sistnevntes advokat protesterte ikke mot det nye tidsintervallet.

– Bevisene handler om langt viktigere ting enn ni minutter og 29 sekunder, sa Eric Nelson.

Han mener vitneavhør og dokumenter vil bevise sin klients uskyld.

Tårer i vitneboksen

Nelson har trolig rett i at det spiller liten rolle for sakens utfall om det var åtte minutter og 46 sekunder, eller ni minutter og 29 sekunder. Eller for den del syv minutter og 46 sekunder, som også er et tidsintervall det har blitt operert med.

DEMONSTRASJON: Demonstranter i Minneapolis krever Derek Chauvin dømt for drap. Foto: OCTAVIO JONES / Reuters

Langt større rolle spiller det nok hva for eksempel vitner vil fortelle i retten. I går satt flere av dem i vitneboksen. Blant annet tenåringen som filmet videoen av Chauvin som satt med kneet på nakken til Floyd. En video som gikk viralt, og som du kan se like under her.

Darnella Frazier var bare 17 år gammel da hun så pågripelsen av George Floyd. Ifølge Washington Post fortalte hun at hun siden har følt på angst og skyld for at hun ikke gjorde mer for å stoppe det som skjedde. Med tårer i øynene fortalte hun juryen at dette kunne ha vært hennes egen far, eller bror, eller noen av hennes venner.

– Det har vært netter jeg har vært våken og beklaget til George for at jeg ikke gjorde mer og for at jeg ikke fysisk grep inn og for at jeg ikke redde livet hans. Men dette handler ikke om hva jeg skulle ha gjort. Det handler om hva han skulle ha gjort, sa hun, med referanse til Chauvin, som satt bare noen meter unna i rettssalen.

Frazier fortalte at hun startet å filme fordi hun følte at det som skjedde med Floyd ikke var riktig.

MISTET LIVET: George Floyd ble pågrepet mistenkt for å ha brukt en falsk dollarseddel. Foto: Christopher Harris / Christoper Harris

Dyttet bort

En annen som vitnet i går var brannkvinnen Genevieve Hansen. Hun var ikke på jobb den dagen, men var en tilfeldig forbipasserende. Også hun tok til tårene i vitneboksen mens hun fortalte om hvordan hun tryglet politimennene om å sjekke pulsen til Floyd. Noe man kan se og høre i videoen i bunn av denne saken.

Chauvin og de andre politimennene på stedet hørte ikke på henne. I stedet dyttet en av dem henne bort, mens Chauvin ble sittende.

– Slik jeg husker det hadde han ene hånden sin i lommen. Han så så komfortabel ut, sa hun.

TOK TIL TÅRENE: Genevieve Hansen i vitneboksen tirsdag. Foto: Court TV Pool

18 år gamle Alyssa Funari beskrev hvordan det var å se Floyds øyne «rulle bak i hodet» før han sluttet å bevege seg.

– Det var vanskelig fordi jeg følte at det egentlig ikke var noe jeg kunne gjøre. Jeg visste at tiden var i ferd med å renne ut, at han kom til å dø.

Også hun gråt gjennom sitt vitnemål, og måtte ta flere pauser for å samle seg.

– Han brydde seg ikke

Derek Chauvin så stadig bort fra skjermen da de ulike mobilvideoene av ham med kneet pressende mot George Floyds nakke ble vist, men han viste ikke noen form for følelser, skriver Washington Post.

TILTALT: Derek Chauvin var mannen som presset kneet mot nakken til George Floyd. Foto: Politiet

Ifølge Darnella Frasier viste han heller ikke følelser den maidagen i fjor. Flere vitner på stedet ropte på ham for å få han til å fjerne kneet fra nakken.

– Han bare stirret på oss, så på oss. Han hadde dette kalde, hjerteløse blikket. Han brydde seg ikke. Han brydde seg ikke om hva vi sa, forklarte Frasier.

Et annet vitne, Donald Williams II, sa rett ut hva han tenker:

– Jeg mener jeg var vitne til et drap.

At George Floyd døde etter å ha hatt kneet til Derek Chauvin pressende mot sin nakke i ni minutter og 29 sekunder er altså ubestridt. Om han for den handlingen blir dømt for drap gjenstår å se.

Rettssaken fortsetter onsdag.