TRUMP-BIOGRAF: Michael D'Antonio har skrevet flere bøker om den amerikanske presidenten.

Trump-biograf til VG: − Han er egoistisk, sta og bedragersk

– Innflytelsen hans er enorm, og han bruker den til å lage kvalm. Ingen overraskelse der, sier den prisbelønte forfatteren og Trump-biografen Michael D’Antonio til VG.

D’Antonio har møtt president Donald Trump og hans familie en rekke ganger i forbindelse med arbeidet med bøkene sine. Nå skriver han i en e-post til VG:

– Akkurat i dette øyeblikket når det gjelder Trump... Jeg vil si at hans sentrale trekk er egoisme, stahet og bedrag og alle disse egenskapene fortsetter han å vise, skriver han

Han lister opp hvordan disse egenskapene har kommet til syne nå i forbindelse med valget.

– På egoistisk vis vanstyrer han landet om resultatene, og antyder at han allerede har vunnet, uten noe hensyn til kaoset og uroen han skaper.

– Staheten hans kommer til syne når han setter i gang søksmål som har ingen reell sjanse for å lykkes.

– Til slutt er bedraget hans åpenlyst i den forstand at han ignorerer virkeligheten i et forsøk på å selge inn tanken om at valgprosessen er korrupt til det amerikanske folk, skriver forfatteren.

Han sier han ikke er overrasket over å se hvordan presidenten har håndtert situasjonen.

– Som en som holder tittelen som president, er innflytelsen hans enorm. Og han bruker den for å lage kvalm. Ingen overraskelse der, skriver D’antonio.

Åpen kritiker

Michael D'Antonio er en prisbelønt forfatter som har skrevet flere bøker om Donald Trump, blant annet «Sannheten om Trump».

VG har intervjuet D'Antonio flere ganger siden Trump ble president. Han har flere ganger ytret seg svært kritisk om presidenten, blant annet om coronahåndteringen.

Onsdag gjorde presidenten, hans sønn Eric Trump og hans personlige advokat Rudy Giuliani det klart at de ville gjøre det de kunne for å stanse opptellingen av stemmer i sentrale vippestater som Pennsylvania.

De hevdet det foregikk juks, og at observatører ikke hadde fått observere telleprosessen skikkelig. De sa de skulle undersøke om det foregikk omfattende valgfusk i flere av statene hvor Biden ligger an til å vinne.

Hevder han har vunnet

Joe Biden har tatt kraftig innpå Trump i de viktige vippestatene Georgia og Pennsylvania, og kampen om å bli USAs neste president kommer til å bli avgjort av disse delstatene samt Arizona, Nevada og North Carolina.

USAs president har allerede erklært valgseier i Pennsylvania, Georgia, North Carolina og Michigan, selv om ingen av disse statene er avgjort.

Lederen for OSSEs valgobservatører i USA har også kritisert den amerikanske presidenten.

– Grunnløse påstander om systematiske mangler, spesielt fra den sittende presidenten, deriblant på valgkvelden, skader befolkningens tillit til demokratiske institusjoner, sier Michael Georg Link.

Publisert: 05.11.20 kl. 16:38

