KLAR TALE: Jeff Hunt har tatt til gatene, og står ved gjerdet som er satt opp rundt Det hvite hus i Washington DC. Foto: Thomas Nilsson / VG

Biden-supportere feirer: «Marerittet er over»

WASHINGTON DC/PENNSYLVANIA (VG) Selv om det endelige resultatet ikke er klart, er det flere Joe Biden-tilhengere som nå slipper jubelen løs.

For mindre enn 10 minutter siden

Presidentvalget i USA har vært en thriller, men nå er Pennsylvania i ferd med å gjøre slutt på spenningen. Demokratenes presidentkandidat Joe Biden leder nå på målingene i vippestaten som er helt avgjørende:

Vinner han vippestaten er det hele avgjort.

– Jeg er så lettet for at dette har skjedd. Det betyr så mye for landet mitt, at vi får tilbake normaliteten, sier Jeff Hunt til VG.

Han forteller at dette er et emosjonelt øyeblikk.

– Jeg var sjokkert da han vant i 2016, og det rokket ved troen på landet mitt. Han har delt landet vårt, men nå får vi en administrasjon som er for alle amerikanere.

Som så mange andre har han tatt turen til Det hvite hus, hvor president Donald Trump i natt holdt en tale til det amerikanske folket som har fått massiv kritikk. Her gjentok han påstandene om «valgfusk» og hevdet samtidig at demokratene forsøker å «stjele» seieren fra ham.

Nin Bell har kjempet i flere måneder for at det er Biden som skal gå av med seieren. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fortsatt venter vi på endelige resultater fra vippestatene Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Alaska, Arizona og Nevada, men fredag ettermiddag er Joe Biden altså svært nær å stikke av med seieren – og bli USAs neste president.

Nin Bell var blant de som stemte på Donald Trump for fire år siden, men som nå har snudd. I flere måneder har hun kjempet for Demokratenes kandidat. Nå puster hun endelig lettet ut.

– Jeg er så lykkelig! Biden kommer til å vinne dette, og han kommer til å gjøre det på en rettferdig og bra måte, sier hun på telefon til VG fra Chelsey i Pennsylvania.

– Trump ba folkene sine om å møte opp på valgdagen. Biden ba sine supportere om å stemme trygt og lenge før valgdagen. Dette er så vanvittig bra.

Stemmene telles fremdeles, og mediene har ulik praksis for når de anser en stat for avgjort. VGs tall leveres av DPA, som bruker CNN som hovedkilde:

– Vi er veldig glade for at Biden nå leder i Pennsylvania, sier Ray og Deborah Linsenmayer, som har sittet klistret til skjermene sine siden tirsdag.

De bor en halvtimes kjøretur utenfor Pittsburgh, og leder sammen to Facebook-grupper med 170.000 følgere for Biden-supportere i Pennsylvania.

– Vi har sett det komme de siste to dagene fordi vi visste at det kom til å komme flere stemmer fra de ulike valgdistriktene. Vi tror at ledelsen hans vil fortsette å øke både i Pennsylvania, men også i resten av landet etter som stemmene fortsetter å bli telt.

De har trolig rett. Årsaken er at det nå er forhåndsstemmer som blir telt, og det er ventet at et stort flertall av disse vil gå til Joe Biden, som i motsetning til Donald Trump har oppfordret folk til å stemme på forhånd som følge av coronapandemien.

Da VG besøkte ekteparet på valgnatten hadde de ikke hatt tid til å fylle opp kjøleskapet på lang tid, og hadde spist pizza på fjerde dagen. Ray innrømmer at han i dagene før valget sovnet med klærne på.

SPENT: På valgdagen var VG hjemme hos ekteparet. Foto: Camilla S. Bergland / VG

Publisert: 06.11.20 kl. 17:44

