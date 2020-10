DRAPSOFFER: Kirketjener Vincent Loquès. Foto: Jean-Louis Giordan

Kirketjener Vincent Loquès drept i Nice

Kirketjener Vincent Loquès er identifisert som et av ofrene etter knivterroren i Nice. Det bekrefter ordfører i byen.

Ordfører i Nice, Christian Estrosi, bekrefter offerets identitet i et innlegg på Facebook.

– Dette er et av de tre smilene den islamistiske barbaren har visket ut for alltid. Kirkegjengerne kjente han godt, spesielt for hans enorme hjerte og raushet.

Overfor Le Figaro beskriver den lokale presten Gil Florini kollegaen som «en vanlig mann, i positiv forstand; snill, åpen».

Lokalpolitiker Eric Ciotti deler et bilde av Loquès, sammen med minneord om kirketjeneren.

– Han var ekstremt viet til kirken sin. Jeg tenker på familien hans, de nærmeste og hele det katolske samfunnet.

– Svært viktig for kirken

En lokal kvinnelig sogneprest forteller til Nice Matin at Loguès var en mann som sørget for at ting ble gjort.

– Han var svært viktig for kirken. Vi pleide å se ham der hver dag og det gjør vondt i hjertet at kirken og det hellige nå blir rammet.

En annen ikke navngitt kvinne tilknyttet kirken bekrefter at tobarnsfaren tilbragte all sin tid i kirken.

– Han var alltid veldig rolig. Han hjalp, han tjente og han ga.

Gjerningsmann angivelig utvist fra Italia

Loquès er en av de tre som torsdag ble drept av en gjerningsmann i den franske byen.

Gjerningsmannen ble skutt av politiet, og deretter pågrapet. Han befinner seg nå på sykehus.

Ifølge det franske nyhetsbyrået AFP er den mistenkte gjerningsmannen en 21 år gammel tunisier som ankom den italienske øya Lampedusa sent i september.

Han kom ifølge byrået til Frankrike først i begynnelsen av oktober, for kun et par uker siden.

Også franske Le Figaro og italienske La Repubblica melder det samme.

Ifølge den italienske avisen skal mannen ha fått utvisningsordre fra italienske myndigheter, og deretter tatt seg til Frankrike i hemmelighet.

Reuters melder at han er 21 år gammel og fra Tunisia, men at identiteten hans fremdeles er under etterforskning. Det sier en kilde i politiet til byrået.

