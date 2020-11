ULIK TILNÆRMING: Hvor inngripende tiltak som skal iverksettes mot Corona-pandemien er ett av mange områder der presidentkandidat Joe Biden og president Donald Trump har helt ulike synspunkter. Foto: ANGELA WEISS, WIN MCNAMEE/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA

USA i krise: Dette må presidenten fikse

Uansett om det blir fire nye år med Donald Trump, eller om Joe Biden blir ny president: USA stå overfor store problemer, og de to kandidatene har helt ulik tilnærming.

Er det én ting republikanere og demokrater kan enes om, så er det at mye ikke er som det bør være i De forente stater. Søker man på ordene «america» og «broken», kommer det en nær endeløs liste over ulike aspekter ved det amerikanske samfunnet som er «ødelagt».

VG har bedt tre eksperter, to fra USA og én fra Norge, om å gi sin vurdering av hva som er de vanskeligste problemene Trump eller Biden vil stå overfor etter valget – og hva som er de to kandidatenes mest sannsynlige tilnærming.

De tre er Craig Agranoff, professor i politisk rådgiving ved Florida Atlantic University og konsulent for begge partier gjennom Political Consulting; Todd Belt, professor i statsvitenskap ved George Washington University, og forfatter av flere bøker om hva det innebærer å være president i USA; og USA-ekspert og forfatter av boken «Trump-sjokket», Jan Aril Snoen, som skriver for den borgerlige avisen Minerva.

EKSPERTER: Fra venstre: Jan Arild Snoen, Todd Belt og Craig Agranoff. Foto: Minerva/Gerorge Washington University/Gisle Oddstad/VG

Dette er de syv største utfordringene for USA, og kandidatenes ulike tilnærminger, mener de tre:

Covid-19 pandemien

Craig Agranoff: Å håndtere den neste bølgen er USAs største utfordring. Da Trump selv ble smittet hadde han muligheten til å si at sykdommen er alvorlig, men at den kan håndteres. Det gjorde han ikke. Trump vil ikke ha noen ny nedstenging av samfunnet, og republikanske senatorer, som her i Florida, har sagt at de vil stå ved den linjen. Biden derimot har varslet en strengere linje. Kanskje vil han innføre et nasjonalt påbud om bruk av ansiktsmasker.

VAR SYK: Trump på vei ut av Walter Reed National Military Medical Center etter fire dager med behandling mot Covid-19.

Todd Belt: Trump vil ikke innrømme feil i sin håndtering av pandemien, og legger skylden på Kina for at viruset kom til USA. Hans plan er å bruke militæret til å distribuere en vaksine når den blir klar. Biden har kjørt hardt på corona i sin kampanje, og det er et område der velgerne gir ham stor tillit. Han vil lytte til helseekspertene, og han har en plan for påbud av munnbind, økt testing, smittesporing, beskyttelse av sårbare eldre, og distribusjon av en vaksine.

Jan Arild Snoen: Vi må ikke glemme at de fleste tiltakene besluttes på delstatsnivå, og at innen en ny presidentperiode begynner den 20. januar, så kan man ha en vaksine. Ellers er det jo åpenbart at Trump har vekslet mellom å bagatellisere viruset og å ta det på alvor, mens Biden ønsker strengere virkemidler.

USAs smittevernekspert: Trump ser på det fra et annet perspektiv

MISTER SINE HJEM: Antall utkastelser i USA har eksplodert i takt med økende arbeidsløshet under coronapandemien. Her kastes en familie ut av hjemmet sitt i Phoenix 30. september.

Økonomi og arbeidsløshet

Agranoff: Trump vil innføre skatteletter for å stimulere økonomien og få folk tilbake i arbeid på den måten, mens Bidens plan ser ut til å være å gi fra seg mer av statens penger gjennom velferdsbudsjettet.

Belt: Trump har ikke noen ny plan, men viser til hvor godt økonomien gikk før covid-19. Han vil gjenåpne næringslivet og skoler, slik at foreldre kan komme seg tilbake i arbeid. Bidens plan er å gi assistanse til lokale myndigheter, utvide arbeidsløshetsstøtte knyttet til covid-19, og stimulere såkalte middelklassejobber.

Snoen: Dersom Biden vinner og får flertall i Senatet så blir det både stimulanspakker og «sjekk-i-posten» til covid-19-arbeidsløse. Men det er ikke primært Trump som har satt foten ned for økte tilskudd til økonomien, det er republikanerne i Kongressen. Uansett hvem som vinner, så tror jeg det vil komme en «pakke» for å hjelpe økonomien, og at størrelsen på overføringene avgjøres av om det blir Trump eller Biden.

Amerikanere i økonomisk krise: Hele situasjonen er galskap

Raserelasjoner og politiet

Agranoff: Mange skylder på Trump for sammenbruddet i raserelasjoner vi nå ser i USA, men man må huske at dette går lenger tilbake i tid. Det var omstridte politiskytinger under Obamas periode også. Trump satser på lov og orden, og anerkjenner ikke at rase er et tema. Biden vil prøve seg på økt dialog. Men når Obama ikke klarte å adressere denne splittelsen, klarer jeg ikke å se hvordan Biden skal få det til.

SØNNEN BLE SKUTT: Jacob Blakes far taler til massene i Washington D.C., på samme sted som Martin Luther King sa «I have a dream».

Belt: Trump ser ikke på dette som et problem knyttet til sosial rettferdighet, men et problem knyttet til håndheving av loven, grunnet opptøyer og plyndring i etterkant av protestene. Han vil bruke mer føderale midler til å styrke politiet, og gi politiet tilgang til militært utstyr. Joe Biden fokuserer på å fjerne institusjonell rasisme, og vri fokus over på rehabilitering snarere enn fengsling av kriminelle. Biden vil også promotere økonomisk mobilitet for svarte, og fjerne rasebaserte helseforskjeller.

Snoen: Selv om Trump setter likhetstegn mellom voldelige opptøyer og demonstrasjoner mot politivold, har det gått litt under radaren at det faktisk er blitt gjennomført en reform i fengselsvesenet, noe som har medført færre fengslede og kortere straffer for mindre alvorlige lovbrudd. Mange republikanere mener for øvrig at det ikke er noen raseproblemer i USA, og at dersom noen diskrimineres, så er det hvite grunnet kvotering. Biden vil ha reformer, men han støtter samtidig et sterkt politi, og er ikke for en omskriving av amerikansk historie til å handle om raserelasjoner, slik ytre venstre vil.

Hat, vold og rasisme: Slik ble USA en kruttønne

Helsepolitikken

Agranoff: Mange velgere fra begge partier er forbannet på «Obamacare», som riktignok hjalp fattige med kroniske sykdommer, men som har ført til voldsom økning i det middelklassen må betale i helseforsikring. Trump har sagt han skal endre «Obamacare», men har jo egentlig ikke gjort noe særlig, og det ser ikke ut til at han har noen klar plan. Biden var jo del av Obamas administrasjon, så når han sier at han skal gi alle tilgang til rimelige helsetjenester og kaller det «Bidencare», så fremstår det ganske tåpelig.

forrige





fullskjerm neste SVEKKET OBAMACARE: Noe av det første Trump gjorde var å svekke deler av reglene i Obamacare, som påla helseforsikringer å være fulldekkende, men siden har han ikke endret så mye som han lovet.

Belt: Trump har lovet å erstatte «Obamacare» med noe «fantastisk», men vi har ikke sett så mye til det. Han sier han har en plan for å beskytte pasienter som har sykdommer mot å bli droppet eller diskriminert av helseforsikringen, men vi vet ikke hvordan han vil gjøre det. Biden vil at regjeringen skal tilby helseforsikring til lavere utgift, noe som også kan skape økt konkurranse.

Snoen: Dette er et gammelt og viktig stridsspørsmål i amerikansk politikk. Trump har vært veldig halvhjertet i sine forsøk på å avvikle «Obamacare». Hvis han vinner tror jeg det blir en viss reduksjon i det offentliges ansvar. Biden vil utvide ordningen ved at flere får tilgang til helseforsikring, men han vil ikke gå så langt som venstresiden i hans eget parti ønsker.

Biden og Trump: Dette er de største forskjellene

VED MUREN: Donald Trump ved en seksjon av grensemuren i Arizona i juni. Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Innvandring og migranter

Agranoff: Dette temaet er mindre viktig nå enn under forrige valgkamp, grunnet de interne raseproblemene i USA. Det er mindre snakk om muren mot Mexico fra Trump nå. Biden vil være mer liberal, men jeg skulle ønske at han vedgikk at burene som ulovlige migranter er blitt satt i faktisk ble bygd av Obama, og så brukt av Trump.

Belt: Muren mot Mexico, og å nekte innreise fra muslimske land, var to fanesaker i forrige valgkamp for Trump. Men muren har blitt gjenoppbygd der det var eksisterende mur, og innreiseforbudet fra muslimske land ble avvist i rettsvesenet. Innstramming mot illegale migranter, familier som blir splittet, blir stående som Trumps ettermæle. Men han har ikke lansert nye planer for sin eventuelt andre periode. Biden vil ha en slutt på å skille barn og foreldre, og øke humanitære ressurser ved grensen. Han sier at han vil samarbeide med ledere i Latin-Amerika for å begrense ulovlig innvandring til USA.

Snoen: Trump har ikke støtte i et flertall blant folket på sin kraftige innstramming mot innvandring, men det er blitt en signatursak for ham. Derfor er det lett å se for seg at han faktisk blir enda strengere dersom han gjenvelges. Biden vil ha en delvis reversering, for eksempel vil han trolig øke antallet kvoteflyktninger som USA tar imot, og stanse politikken med at barn skilles fra sine foreldre på grensen. Men fagbevegelsen, som er viktig for Demokratene, er skeptisk til arbeidsinnvandring. Mange demokratiske velgere tror migranter tar jobbene deres. Biden vil være mer liberal enn Trump, men hvis vi husker tilbake til Obama, så var han egentlig ikke spesielt liberal på dette punktet.

Bakgrunn: Derfor elsker cubanerne Trump

MØTE PÅ GRENSEN: Trump håndhilser på Nord-Koreas leder Kim Jong-un i den demilitariserte sone på grensen mellom nord og sør i juni 2019. Foto: Susan Walsh / AP

USAs utenrikspolitikk

Agranoff: Det største problemet for USA sin utenrikspolitikk er faktisk Nord-Korea. Trump har gjort famøse forsøk på å adresse problemet. Det er på ingen måte blitt borte, landet styrker sine evner til utvikle atomvåpen. Trump sier han vil fortsette å prøve med forhandlinger, mens Biden sier han vil følge Obama sin linje. Med Biden vet vi ikke hva vi får.

Belt: Trump vil styrke det amerikanske militæret, og få NATO-allierte til å øke deres forsvarsbudsjett. Et hovedtrekk har vært å trekke tilbake eksisterende handelsavtaler. Han har hatt suksess med å reforhandle NAFTA, men har mislyktes i å skaffe en ny avtale med Kina. Biden vil gjenopprette Amerikas lederrolle i utlandet. Han vil gjenoppbygge og styrke eksisterende allianser som NATO, og ta ledelsen i spørsmål som miljø og våpenkontroll.

Snoen: Trump har satt «America First», mens Biden vil stå for en normalisering, ved å styrke internasjonalt samarbeid og ta USA tilbake i Verdens helseorganisasjon (WHO), Parisavtalen og en del handelsavtaler. Men konflikten med Kina forsvinner ikke.

Analyse: Slik endres verden hvis Trump taper

NATURVENN: Joe Biden holder tale om klimaendringer under et besøk i Museum of Natural History i Delaware. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Klimakrisen

Agranoff: Her er de to rene motpoler: Trump vil deregulere og fortsette å fjerne miljøvernregler. Biden vil investere i grønn teknologi og grønne arbeidsplasser.

Belt: Donald Trump ser på miljøvernregler og internasjonale avtaler som et hinder for amerikansk energiproduksjon og konkurranseevne i den sektoren. Biden har som hovedmål å nå nullutslipp innen 2050. I den siste TV-debatten innrømmet han at det betyr å fase ut oljeindustrien, noe Trump kritiserte med stor entusiasme. Biden vil investere i ren energi og få det internasjonale samfunnet til å ta krisen på alvor.

Snoen: Veldig tydelig forskjell her, eksemplifisert ved at Trump trakk USA ut av Parisavtalen for å redusere klimautslipp, mens Biden vil ha strengere regulering og stimulere til et grønt skifte via skattesystemet.

Publisert: 03.11.20 kl. 20:34

