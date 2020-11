GRØNT UTVALG: Her feirer marihuana-entusiaster i Portland, Oregon legalisering av stoffet i 2015. Delstaten vedtok tirsdag å avkriminalisere også hardere stoffer som kokain, heroin og psykedelisk sopp. Foto: STEVE DIPAOLA / X00088

Oregon blir historisk – avkriminaliserer heroin og psykedelisk sopp

Mens Biden, Trump og resten av verden holder pusten, ble noe helt annet avgjort under gårsdagens valg.

I skyggen av presidentvalget, vedtok Arizona, Montana, New Jersey og Sør-Dakota å legalisere marihuana. Dermed havner de i selskap med tolv andre delstater.

Delstaten Oregon, som var en av de første i landet til å avkriminalisere marihuana, tok det tirsdag et par skritt lenger:

De blir nå den første delstaten i USA til å avkriminalisere besittelse av stoff som heroin, kokain, psilocybin (sopp) og LSD. Det melder medier som Washington Post, The Cut og britiske The Guardian.

Hvis noen i Oregon blir tatt med en liten mengde av disse stoffene, vil de maks få en bot på 100 dollar, på linje med en parkeringsbot.

Aktivistarbeid

Flere aktivistgrupper i delstaten har samlet både penger og kjendiser for å få loven vedtatt, som de mener er et viktig steg for å holde folk ute av fengsel og rette fokuset mer på medisinsk behandling.

Lokalavisen The Oregonian skriver at organisasjonen The Drug Policy Alliance har samlet mer enn fire millioner dollar, blant annet med støtte fra folk som George Soros, Mark Zuckerberg og John Legend.

Lovforslaget har møtt motstand flere steder, en av dem artisten Jim O’Rourke. Han mener at dette ikke endrer det grunnleggende problemet, nemlig mangelen på sykehussenger.

Fortsatt ulovlig i Norge

Debatten om avkriminalisering av narkotika lever også her til lands. Partier som SV og Venstre mener ruspolitikken må vris fra straff til helsehjelp, mens KrF er blant dem som er uenig.

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud mener at bruk og besittelse av narkotika ikke lenger bør bekjempes med straff.

Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å gå bort fra å anmelde og straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser med narkotika på seg. Isteden skal man pålegges et møte med hjelpetjenesten i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling, men uten sanksjoner dersom man ikke møter opp.

Politiet ga sitt høringssvar om rusreformen i mai og frarådet da avkriminalisering.

Publisert: 04.11.20 kl. 21:47 Oppdatert: 04.11.20 kl. 22:05