Pompeos uttalelser vekker oppsikt

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa tirsdag at det kommer til å bli en myk maktoverføring – til en ny Trump-administrasjon.

Det var under en pressekonferanse tirsdag Pompeo kom med den oppsiktsvekkende uttalelsen.

– Det vil være en myk overgang til en andre Trump-administrasjon, sier han og ler litt.

Han ble spurt hvorvidt det at det ikke er igangsatt noen overgangsprosess fra president Donald Trump til kommende president Joe Bidens administrasjon truer den nasjonale sikkerheten da han kom med uttalelsen.

– Vi er klare. Vi skal telle alle stemmene, og når prosessen er ferdig vil valgmenn bli utvalgt, og det er en prosess som grunnloven legger frem ganske klart, sier han videre.

– Verden bør ha enhver tillit til at Utenriksdepartementet fungerer godt i dag, i morgen, og at det det vil fungere godt under presidenten som er i Det hvite hus 20. januar.

President Donald Trump har nektet å gratulere Joe Biden med valgseieren, og insisterer på at det var han som valgt valget.

Det begrunner han med påstander om valgjuks i flere delstater.

Trump-kampanjen eller hans medarbeidere har ikke dokumentert noen av sine påstander om massivt valgjuks.

Uttalelsen til Pompeo om en myk overgang til en andre Trump-administrasjon vekker oppsikt, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Politiker Bill Pascrell sitter i Representantenes hus for det niende distriktet i delstaten New Jersey, og er krystallklar på Twitter.

– Fascisme i virkeligheten. Men Trump skal forlate kontoret innen 20. janaur. Pompeo kommer til å pakke sakene sine sammen med ham. Legg det i kalenderen din, skriver Pascrell

USAs tidligere FN-ambassadør Samantha Power mener uttalelsene er farlige.

– Dette er utrolig uforsvarlig, farlig og skadelig for USAs sikkerhet, skriver hun.

Publisert: 10.11.20 kl. 19:52 Oppdatert: 10.11.20 kl. 20:07