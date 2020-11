Biden om at Trump ikke anerkjenner nederlag: − Jeg synes det er pinlig, helt ærlig

USAs utenriksminister Mike Pompeo sa tirsdag at det kommer til å bli en smidig maktoverføring – til en ny Trump-administrasjon. Nå svarer Joe Biden.

– Jeg synes det er pinlig, helt ærlig, svarer Joe Biden på spørsmål om hva mener om at Trump ikke har anerkjent nederlaget, på en pressekonferanse tirsdag.

Den nyvalgte presidenten sier at overgangsprosessen er i gang, og vil fortsette helt uavhengig av at Trump og resten av administrasjonen ikke anerkjenner tapet.

– At de ikke vil anerkjenne oss nå har ikke så mye å si nå. Ingenting kan stoppe overgangen, sier Joe Biden.

Den nyvalgte presidentkandidaten sier at han tror store deler av det republikanske partiet er litt redde for den sittende presidenten.

Han ble også spurt om hva han vil si til Trump akkurat nå:

– Herr president. Jeg ser frem til å snakke med deg.

Pompeo: Vi skal telle alle stemmene

Tidligere på dagen holdt Mike Pompeo et pressetreff, der han kom med denne uttalelsen:

– Det vil være en smidig overgang til en andre Trump-administrasjon, sier han og ler litt.

Han ble spurt hvorvidt det at det ikke er igangsatt noen overgangsprosess fra president Donald Trump til kommende president Joe Bidens administrasjon truer den nasjonale sikkerheten da han kom med uttalelsen.

– Vi er klare. Vi skal telle alle stemmene, og når prosessen er ferdig vil valgmenn bli utvalgt, og det er en prosess som grunnloven legger frem ganske klart, sier han videre.

– Verden bør ha enhver tillit til at Utenriksdepartementet fungerer godt i dag, i morgen, og at det det vil fungere godt under presidenten som er i Det hvite hus 20. januar.

Biden: Forstår tapet

Joe Biden sa også at han skjønner at republikanske velgere føler på et tap, men tror at de aller fleste skjønner at vi nå må forene oss og få landet ut av den «bitre politikken» landet har sett de siste årene.

Han sier de nå legger planer for overgangen til Det hvite hus, som for eksempel det å velge ut ministre til sin nye regjering.

– Smiske med sjefen

– Min umiddelbare tanke er at det ser ut som en vits fra en mann som gjør så godt han kan for å ikke gjøre sjefen sin forbannet, sier Sigrid Rege Gårdsvoll, kommunikasjonsrådgiver og skribent for Amerikanskpolitikk.no.

Hun legger til at det kan være hun tolker Pompeo i for god mening.

– Han prøver å snakke seg litt ut av situasjonen. I resten av svaret hans ligger det jo implisitt at Biden har vunnet, selv om han ikke sier noe navn. Resten av svaret er jo saklig. Han sier at ingen trenger å være bekymret for prosessen, forteller Rege Gårdsvoll.

Dette kunne vært en utmerket mulighet for Pompeo til å vise litt ryggrad, mener hun.

– Han har sittet en stund ved å finne en liten balansegang mellom å gjøre jobben sin og på en måte smiske med sjefen. Så tenker jeg at det nok ikke er så mange som er veldig overrasket over at han fortsetter å gjøre det, men akkurat i den situasjonen de er i nå hadde han hatt god sjanse til å vise ryggrad.

President Donald Trump har nektet å gratulere Joe Biden med valgseieren, og insisterer på at det var han som vant valget.

Det begrunner han med påstander om valgjuks i flere delstater.

Trump-kampanjen eller hans medarbeidere har ikke offentliggjort dokumentasjon på sine påstander om massivt valgjuks.

Uttalelsen til Pompeo om en myk overgang til en andre Trump-administrasjon vekker oppsikt, og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Politiker Bill Pascrell sitter i Representantenes hus for det niende distriktet i delstaten New Jersey, og er krystallklar på Twitter.

– Fascisme i virkeligheten. Men Trump skal forlate kontoret innen 20. janaur. Pompeo kommer til å pakke sakene sine sammen med ham. Legg det i kalenderen din, skriver Pascrell.

Leder av etikkomitéen i Representantenes hus Ted Deutch skriver:

– Pompeo registrerer at verden ser på. Som er sant. Og det de ser er et uforsiktig, teit og anti-demokratisk partipolitisk stikk fra Utenriksministeren som setter integriteten ved våre valg i fare.

USAs tidligere FN-ambassadør Samantha Power mener uttalelsene er farlige.

– Dette er utrolig uforsvarlig, farlig og skadelig for USAs sikkerhet, skriver hun.

