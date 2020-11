GIFT: Ugur Sahin og Özlem Türeci grunnla selskapet BioNTech i 2008. De er henholdsvis administrerende direktør og medisinsk direktør i selskapet. Foto: BIONTECH

Ekteparet bak vaksinen som gir verden håp

De er begge barn av tyrkiske immigranter. Nå er ekteparet Ugur Sahin og Özlem Türeci blant Tysklands rikeste og utvikler teknologien bak det som kan bli den første vellykkede coronavaksinen.

Etter mandagens coronavaksinegjennombrudd er det tyske bioteknologiselskapet BioNTech nå verdsatt til 21 milliarder dollar, eller drøyt 189 milliarder norske kroner.

Med finansiering fra legemiddelgiganten Pfizer benytter selskapet moderne RNA-teknologi i forsøket på å lage en effektiv vaksine mot det nye coronaviruset.

I sentrum for det hele står ekteparet Ugur Sahin og Özlem Türeci. De grunnla BioNTech i 2008 og er henholdsvis administrerende direktør og medisinsk direktør i tillegg til at de sitter i styret.

I utgangspunktet jobbet BioNTech med utvikling av en generell vaksine mot kreft, men da Sahin i januar kom over en vitenskapelig artikkel om utbruddet av det nye coronaviruset i den kinesiske byen Wuhan, endret dette seg.

Ifølge Reuters innså professoren at det ville være kort vei fra å utvikle mRNA-baserte kreftmedisiner til å utvikle en mRNA-basert coronavirusvaksine.

500 personer begynte å jobbe med saken og i mars inngikk BioNTech avtale med Pfizer og kinesiske Fosum Pharma.

PÅ LABEN: Professor Ugur Sahin viste frem laboratoriet på Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz am Rhein da VG skrev om hans arbeid med å utvikle en kreftvaksine i 2006. Foto: Andrea Gjestvang, VG

Solskinnshistorie

Ugur Sahin og Özlem Türeci møttes i Homburg og sammen har de gjort karriere ut av en felles lidenskap for medisinsk forskning og onkologi, altså Iæren om kreftsykdommer. Selv på bryllupsdagen i 2002 skal de begge to ha vært innom laboratoriet, har Türeci selv fortalt i et intervju.

Ekteparet er begge barn av tyrkiske immigranter, og deres bakgrunn gjør at de nå trekkes frem et eksempel på vellykket tysk integrering.

Sahin ble ifølge The Telegraph født i den tyrkiske middelhavsbyen Iskenderun nær grensen til Syria. Han flyttet til Vest-Tyskland sammen med sine foreldre som fireåring. Hans far arbeidet som gjestearbeider på en av Fords bilfabrikker i Köln. Türeci ble født i Tyskland, men hennes far var en lege som immigrerte til landet fra Istanbul.

På 60-tallet kom et stort antall tyrkere til Tyskland. Opprinnelig skulle de være midlertidig arbeidskraft, men mange ble værende og i dag bor det om lag fire millioner tyrkere i landet.

Tyrkiske CNN skriver om ekteparet at de er et eksempel på «hvor gunstig innvandring kan være for Tyskland, der innvandring har blitt diskutert de senere år».

Før BioNTech grunnla ekteparet også selskapet Ganymed Pharmaceuticals som utvikler immunterapeutisk kreftmedisin. Selskapet ble solgt for 422 millioner euro i 2016.

Sahin eier selv 18 prosent av aksjene i BioNTech, og med det er han nå, på papiret, en av de 100 rikeste i Tyskland.

– Beskjeden og ydmyk

Ugur Sahin beskrives som en jordnær type, med stor lidenskap for faget.

– Til tross for alt han har oppnådd så har han aldri endret seg fra være utrolig ydmyk og behagelig, sier Matthias Kromayer, styremedlem i risikokapitalselskapet MIG AG som har støttet BioNTech økonomisk siden oppstarten, til Reuters.

Kromayer forteller også at Sahin vanligvis kommer til møter i jeans bærende på en sykkelhjelm og en ryggsekk.

Sahin underviser fremdeles på Universitetet i Mainz og hans kolleger de har også kun godord å komme med.

– Han er en veldig beskjeden og ydmyk person. Fasade betyr ikke noe for ham. Men han ønsker å skape strukturer som kan realisere hans visjoner og det er der hans bestrebelser er langt fra beskjedne, sier en av kollegene, Matthias Theobald til The Telegraph.

