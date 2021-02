DOSE: En helsearbeider setter en vaksinedose på en kvinne på IKEA i israleske Rishon Lezion mandag. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Slik har Israel satt over 7,3 millioner vaksinedoser

Israelere kan få vaksine på IKEA og kjøpesentre - uten avtale. Snart er 35 prosent av befolkningen vaksinert.

Publisert: Nå nettopp

Israel er det landet i verden som har vaksinert en høyest andel av sin befolkning - hvor over 50 prosent av landets ni millioner innbyggere er vaksinert én gang, mens nærmere 35 prosent har fått andre dose.

Til sammen er det satt over 7,3 millioner vaksinedoser i landet. Det har fått smittetoppen i januar til å stupe nedover.

Landet melder om en infeksjonsreduksjon på 94 prosent.

Grønt pass

Søndag åpnet kulturlivet for vaksinerte. De får et grønt pass som gjør at de kan gå på arrangementer som konserter.

De får også tilgang til treningssentre, svømmebasseng, hoteller og synagoger. Fra mars får de også gå på restauranter og barer.

– Dette er et første skritt mot et nesten normalt liv, sier helseminister Yuli Edelstein, som tidligere har kalt det en moralsk plikt å vaksinere seg.

Men hvordan har israelske myndigheter lykkes såpass godt med sin vaksinestrategi?

KJØPESENTER: Foto: Oded Balilty / AP

les også Israelske medier: Israel kjøpte fri kvinne fra Syria med vaksiner

For å få de dyrekjøpte vaksinene har landet inngått en avtale med Pfizer om å utlevere medisinske data for å se hvordan vaksinen påvirker befolkningen.

Så langt indikerer disse dataene at Pfizer-Biontech-vaksinen er 99 prosent effektiv for å hindre innleggelse på sykehus, alvorlig sykdom eller død to uker etter at begge dosene er satt.

Whatsapp-varsel

For å sette alle vaksinedosene har myndighetene satt opp massevaksinasjonssentre over hele landet. Varsel om vaksinering har vært heldigitalt.

Denne uken ble det klart at det settes opp vaksinesentre i landets IKEA-varehus og en rekke kjøpesentre, melder Israel Hayom. Dit kan de som ønsker en vaksine komme uten avtale.

GRØNT PASS: Folk svømmer i et basseng i Tel Aviv som er åpnet for vaksinerte - som dermed har fått et grønt pass. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Ved tilgjengelige vaksiner har innbyggere blitt varslet gjennom Whatsapp for å få brukt siste rest av vaksineglasset.

Som et insentiv har myndighetene brukt det grønne passet - som vil gi den vaksinerte tilgang til mye som var en selvfølge før pandemien.

I en forstad til Tel Aviv er DJ-er leid inn for å skape partystemning på sentre der unge israelere kan vaksinere seg. Også influensere er hyret inn for å oppfordre folk til å ta vaksinen.

les også Coronavaksine: Derfor gjorde ikke Norge som Israel

Samtidig har helsemyndighetene iverksatt en aggressiv kampanje for å få bukt med vaksineskepsis, som har en viss utbredelse i konservative, religiøse miljøer. Dette gjøres blant annet i det de kaller et kommandosenter som følger med på sosiale medier. Her sitter det folk som overvåker meldinger på hebraisk, arabisk, russisk, engelsk og flere andre språk.

De er logget på Facebook, Twitter, Instagram og Telegram.

I tillegg samarbeider helsedepartementet med leger og religiøse ledere for å unngå at feilaktige oppfatninger sprer seg. Ett eksempel er en påstand om at vaksinen fører til ufrivillig barnløshet.

Saktere tempo

Likevel har ikke de ikke lykkes med å holde samme tempo i vaksineringen som de gjorde i januar. I februar har landet ligget på rundt 106.000 doser satt hver dag, mens de i januar var oppe i 127.000 doser.

Statsminister Benjamin Netanyahu har lagt skylden på konspirasjonsteorier og falske nyheter.

KØ: Palestinere venter på å få vaksinen på en skole i nærheten av Al Aqsa-moskeen i Jerusalem i forrige uke. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Dette skjer i forkant av at landet går til valg 23. mars. I tiden frem til det har landet myndighetene høstet kraftig kritikk for at de palestinske innbyggere ikke har fått samme tilgang til vaksiner.

I stedet har Gaza fått sine første 1000 vaksinedoser av den russiske Sputnik-vaksinen i forrige uke. Den ble holdt tilbake av Israel i påvente av det de kalt en politisk avklaring.

Myndighetene i Israel har vist til Oslo-avtalene fra 1990-tallet og sagt at det er de palestinske selvstyremyndighetene som må sørge for vaksinering av sin befolkning, skriver NTB.