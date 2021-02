SIKTET: Thomas Webster på bilder FBI har offentliggjort fra stormingen av kongressbygningen 6. januar. Foto: FBI

Siktet for angrep på politimann: − Går etter ham som en kamphund

En pensjonert politimann og veteran fra den amerikanske marinen er siktet for et brutalt angrep på en politimann under stormingen av Kongressen i Washington D.C.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

Ifølge påtalemyndigheten skal 54 år gamle Thomas Webster ha slått en ikke-navngitt politimann gjentatte ganger med en flaggstang i metall utenfor kongressbygningen 6. januar i år.

Da han mistet kontroll over metallstangen, skal han ha prøvd å rive av politimannens gassmaske og hjelm, slik at han nesten ble kvalt av hakestroppen.

Ifølge Washington Post er angrepet et av de mest brutale angrepene på politiet som er kommet frem etter stormingen av Kongressen.

– Vi ser den siktede helt tydelig. Han angriper en politimann, først med flaggstangen og så med bare nevene. Du kan se at han river av ham beskyttelsesutstyret, gassmasken og hjelmen han hadde på seg, noe som gjorde at han ikke fikk puste, sa statsadvokat Benjamin Gianforti under en rettshøring i New York tirsdag.

Bilder fra politimannens kroppskamera er en del av rettsdokumentene mot den siktede Thomas Webster.

Den siktede, Thomas Webster, har ifølge New York Times vært ansatt i New Yorks politistyrke NYPD i 20 år før han pensjonerte seg i 2011, og han har også bakgrunn fra den amerikanske marinen.

I rettsdokumentene vises det til at angrepet tydelig kan ses på videobilder fra politiets kroppskameraer.

– Vi ser det vi vil beskrive som rent raseri, sa statsadvokat Gianforti til dommeren tirsdag:

– Helt ærlig, han går etter den politimannen som en kamphund, med nevene knyttet, fortsatte statsadvokaten.

Han ba dommeren om å fengsle Webster uten mulighet for kausjon, noe han fikk medhold i, skriver nyhetsbyrået AP.

– Den eneste protesten han har vært med på

Den siktedes forsvarer James Monroe argumenterte med at hans klient aldri tidligere har vært i klammeri med loven, og at han ikke ville flyktet mens han venter på rettssaken.

– Han har aldri vært involvert i skyte-episoder i løpet av sin karriere. Dette var den eneste protesten han noen gang har vært med på, sa han i retten.

Forsvareren hevder også at Webster reagerte spontant etter at han selv ble slått av politimannen, noe som avvises av påtalemyndigheten.

– Det er bare ikke noe der som indikerer at Webster ble truffet av denne politimannen eller noen andre politimenn, sier Gianforti om videobildene av Webster før selve angrepet.

Ifølge rettsdokumentene viser bildene at det er Webster som oppsøker politimannen, og at han roper «kommunist» og andre skjellsord mens han går mot ham med flaggstangen. Han dytter så metallstangen inn i politimannens kropp, før han løfter den og slår hardt ned i et metallgjerde som skiller de to.

Han slår igjen, og han lykkes ifølge politiets beskrivelse med å treffe politimannen flere ganger, før han klarer å ta seg gjennom barrikadene. Han løper mot politimannen med knyttede never, før ham legger ham i bakken.

Bilder politiet har hentet fra Twitter, viser angrepet fra andre vinkler. Her ser det ut til at Webster forsøker å fjerne politimannens ansiktsskjold og gassmaske. Politimannen har selv forklart at Webster prøvde å rive av ham hjelmen, at han ble kvalt av hakestroppen og ikke fikk puste.

Flere angrep på politifolk

Det pågår for tiden høringer om stormingen av Kongressen i Senatet, der sikkerhetsbristen er hovedtema. Politiet som skulle beskytte bygget var ikke forberedt på den illsinte mobben, og over 50 politifolk ble skadet.

Politimannen Brian Sicknick døde av skadene han ble påført.

Under riksrettssaken mot Donald Trump tidligere i måneden, brukte demokratenes anklagere mye tid på å vise videoer og bilder av politifolk som ble angrepet og skadet mens de forsøkte å beskytte de folkevalgte.

– Politifolk endte opp med hodeskader og øyenskader. Én endte opp med å miste tre fingre den dagen. To politifolk har tatt sine egne liv. Senatorer, dette kan ikke være fremtiden vår. Dette kan ikke være USAs fremtid, sa kongressrepresentanten Jamie Raskin i sitt innlegg.

En av videoene viste angrepet på politimannen Michael Fanone (40). Han ble lagt i bakken og slått med metallstenger: