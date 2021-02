SNØLEK: Dagen før Cristian døde, lekte han for første gang i snøen som hadde lagt seg i Conroe, Texas, rapporterer TV-stasjonen KTRK. Moren hans tok bilde av ham i snøen og tanten har offentliggjort det i sammenheng med en kronerulling for familien. Foto: Privat

Texas: Cristian (11) døde i strømløst hjem

Det er erklært folkehelsekrise i Texas. Tirsdag ettermiddag døde 11 år gamle Cristian av kulde, mistenker amerikanske myndigheter.

Av Ida Lokland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag erklærte amerikanske helsemyndigheter en offentlig folkehelsekrise i delstaten Texas som følge av nesten en uke med isende vinterkulde og påfølgende strømbrudd.

Da amerikanske Maria Elisa Pineda i Conroe, Texas klokken 14.00 tirsdag ettermiddag skulle sjekke til sønnen sin som tilsynelatende fortsatt lå og sov i sengen sin, var han ikke kontaktbar, skriver The Washington Post.

– Var ikke syk

11 år gamle Cristian Pavón kom fra Honduras i 2019 for å gjenforenes med sin mor. Han skal ha vært svært spent på å se snø for første gang.

Tirsdag ettermiddag ble han erklært død. Nå undersøker myndighetene om den ellers sunne gutten døde av hypotermi. Familien mistet strømmen i det mobile hjemmet de bor i etter at temperaturene i området sank tidligere i uken.

– Alt var fint. Han var glad den dagen og var ikke syk i det hele tatt, sa moren Maria Elisa Pineda til Houston Chronicle.

KØ: I Austin, Texas samlet flere mennesker seg for å fylle opp beholderne sine med vann. Foto: Jay Janner / Austin American-Statesman via AP

Vinterkulden i Texas førte til omfattende strømkrise i delstaten denne uken. På onsdag var over 3,3 millioner uten strøm i Texas, ifølge poweroutage.us.

Fredag fikk syv millioner innbyggere i Texas beskjed om å koke drikkevannet fordi sprukne rør har ført til redusert vanntrykk og fare for bakterieoppblomstring, skriver NTB.

Lørdag meldes det om at strømnettet er på vei tilbake i store deler av delstaten selv om mange fortsatt ikke har tilgang til rent drikkevann. Temperaturene i Texas forventes å øke.

Ifølge Reuters har minst 21 personer har omkommet de siste dagene som følge av kulden og vinterværet i delstatene Texas, Louisiana, Kentucky og Missouri.

Rettelse: VG omtalte først hjemmet til Cristian Pavon som en bobil. I amerikanske medier omtales denne typen hjem som «mobile home», og VG har derfor endret fra bobil til mobilt hjem i saken. Dette ble endret 20.02.2021 klokken 15.21.