fullskjerm neste FULL KOLLAPS: Et hus har falt sammen i landsbyen Koori i Fukushima prefektur etter et sterkt jordskjelv.

Flere enn 50 skadet i stort jordskjelv i Japan – nærmere én million husstander uten strøm

Det er registrert et jordskjelv med styrken 7.3 ved kysten av Fukushima-provinsen i Japan.

Rundt 950.000 hjem står uten strøm etter jordskjelvet, opplyser talsperson Katsunobu Kato til den japanske statskanalen NHK.

Flere enn 50 personer skal ha blitt skadet i rystelsene, som ifølge Kyodo News skal ha pågått i flere minutter.

-- Det første skjelvet føltes enda kraftigere enn det jeg følte under jordskjelvet i 2011. Jeg lurte på om det noen sinne kom til å ende, sier hotellarbeider Tomoko Kobayashi til Kyodo News.

Det skal ikke være noe fare at skjelvet har utløst noen tsunami, opplyser Japan Meteorlogical Agency. The Japan Times skriver likevel at de som bor ved kysten for sikkerhets skyld bes om å trekke til høyere grunn.

fullskjerm neste GLASSKÅR: En butikkeier rydder opp knuste flasker med risbrennevin og andre typer sprit og vin.

Myndighetene i Fukushima by skriver på sin Twitter-konto at de åpner flere evakueringssentre for de som er rammet av skjelvet, blant annet i idrettsanlegget NVC Fukushima Arena.

Det var Fukushima-provinsen som ble hardest rammet av trippelkatastrofen for snart ti år siden, da et jordskjelv, en tsunami og en atomkatastrofe rammet samtidig i mars 2011.

Den gang ble Japan rammet av et kraftig jordskjelv og en påfølgende tsunami. Den slo ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket Fukushima Daiichi ved kysten nordøst i landet, og alle de tre reaktorkjernene smeltet ned.

Dette forårsaket utslipp av store mengder radioaktiv stråling. Siden har debatten om atomkraft i landet tilspisset seg.